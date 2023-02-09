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إيلاف: تعود الممثلة الأميركية كاميرون دياز إلى التمثيل في فيلم نتفليكس القادم "Back in Action". حيث التقطت صورة لها في موقع التصوير جنبًا إلى جنب مع الممثل جيمي فوكس.

في الصورة، ارتدى ممثل راي بدلة توكسيدو سوداء كلاسيكية أنيقة. أما بالنسبة لنجمة Charlie's Angels ، فقد ارتدت سترة سوداء وبنطالاً متناسقاً.

تتبع الصور الجديدة لقاء Jamie مع برنامج أخبار الترفيه E! في أغسطس حيث كشف كيف استطاع إقناع كاميرون بالخروج من تقاعدها والعودة إلى الشاشة.

قائلاً: "نحن نحبها ، كنا ننتظرها وسيكون هذا رائعًا."

هذه ليست المرة الأولى التي يعمل فيها جيمي وكاميرون معًا ، سيتذكر المعجبون أن الاثنين تألقا جنبًا إلى جنب في فيلم "The Holiday" قبل تقاعدها.