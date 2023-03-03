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إيلاف: تحدثت نجمة فيلم "Hunger Games" جينا مالون هذا الأسبوع عن تعرضها لاعتداء جنسي أثناء تصوير فيلم "The Hunger Games: Mockingjay - Part 2."

شاركت مالون ، 38 عامًا ، تجربتها المؤلمة يوم الثلاثاء عبر حسابها على الإنستغرام بعد العمل على الجزء الثاني من فيلم "The Hunger Games: Mockingjay - Part 2."

وكتبت الممثلة "--- تحذير --- هذه الصورة التقطت مباشرة بعد أن انتهيت من "The Hunger Games: Mockingjay - Part 2" وكان علي أن أقول وداعا للجميع في المجموعة".

وقالت في جزء من تدوينتها: "حتى هذه المرة في باريس كانت صعبة للغاية بالنسبة لي، فقد كنت أواجه انفصالًا سيئًا وتعرضت أيضًا للاعتداء الجنسي من قبل شخص كنت أعمل معه".

واصلت مالون مكاشفتها بصراحة حول رحلتها العلاجية بعد الأحداث التي غيرت حياتها.

وكتبت "دوامة من المشاعر أتعلم الآن فقط الخروج منها. كنت أتمنى ألا يكون الفيلم مرتبطًا بمثل هذا الحدث الصادم بالنسبة لي ولكن هذه هي الوحشية الحقيقية للحياة على ما أعتقد".

شاركت صورة لها في منتصف حقل مفتوح لتتماشى مع تعليق إنستغرام المطول.

وأضافت مالون: "لقد عملت بجد للشفاء والتعلم من خلال العدالة التصالحية ، وكيفية صنع السلام مع الشخص الذي انتهكني وإحلال السلام مع نفسي".

"كان من الصعب التحدث عن Hunger Games و "جوانا مايسون" دون الشعور بحدة هذه اللحظة في الوقت المناسب ، لكنني على استعداد للتحرك من خلالها واستعادة الفرح والإنجاز الذي شعرت به."

مالون أدت شخصية "جوانا ماسون" في فيلم "Hunger Games" ، جنبًا إلى جنب مع النجمة جينيفر لورانس.