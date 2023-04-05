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إيلاف: تم إفتتاح الفيلم الهوليوودي - His Only Son "إبنه الوحيد"، في الصالات اللبنانية، بحضور إعلامي و إجتماعي حاشد، وهو أول فيلم عالمي من بطولة ممثل لبناني هو النجم المتميز نيكولا معوض!

وفي التفاصيل يروي الفيلم قصة النبي إبراهيم، أب جميع الأديان، الذي طلب منه الله تقديم إبنه الوحيد إسحاق ذبيحة له.

و قد تم إختيار معوض للعب دور النبي إبراهيم من بين ١٧٠٠ ممثل عالمي تقدموا لهذا الدور.

وكانت إيلاف حاضرة في حفل الإفتتاح وأجرت مقابلات حصرية عفوية مع العديد من النجوم والمشاهير. كما أخذت آراء بعض المدعوين بالعمل الضخم.

يذكر إنه تم اصدار الفيلم في أكثر من ٢٠٠٠ دور عرض في الولايات المتحدة الأميركية في ٣١ آذار المنصرم، مما يعتبر "تغطية شاملة- Wide Release"، وهذه التغطية لا تمنح عادة سوى للأفلام الضخمة.

أما في لبنان فسيبدأ عرض الفيلم في جميع الصالات اللبنانية دون إستثناء في ٦ أبريل تزامناً مع عيد الفصح، ومن توزيع Berytus Productions.

