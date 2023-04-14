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توفيت الكاتبة البريطانية المتخصصة في الروايات البوليسية آن بيري عن 84 عامًا، وكانت بيري قد ساعدت في قتل والدة صديقتها عندما كانت في سن المراهقة.

وأمضت الكاتبة -عندما كانت بعمر 15 عاماً- خمس سنوات في السجن لقيامها بضرب "أونورا ماري باركر" حتى الموت.

وأكد وكيل أعمالها أن بيري توفيت في أحد مستشفيات لوس أنجلوس. وكانت صحتها في تدهور منذ عدة أشهر بعد أن أصيبت بنوبة قلبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت الكاتبة هي الملهمة لفيلم "مخلوقات سماوية" للمخرج بيتر جاكسون والذي صدر في 1994 وكان من بطولة النجمة كيت وينسليت.

وعندما ضربت بيري والدة أعز صديقاتها حتى الموت، كانت تُعرف باسم جولييت هولم، وتبنت لاحقاً اسم آن بيري كاسم مستعار لمسيرتها في الكتابة.

وكانت جريمة القتل قد وقعت في مدينة "كرايستشيرتش" بنيوزيلندا، في العام 1954، وتم التخطيط لها من قبل بيري وصديقتها بولين باركر، ابنة الضحية.

واكتُشفت تفاصيل الجريمة لاحقاً في دفتر يوميات عثرت عليه الشرطة.

وتوفيت أونورا ماري باركر بعد تعرضها للضرب نحو 20 مرةً بطوبة إسمنتية. وعندما أحيلت القضية إلى المحاكمة، استمعت المحكمة إلى تفاصيل الجريمة التي خططت لها الفتاتان في محاولة لتجنب انفصالهما، حيث كان والدا باركر البالغة من العمر 16 عاماً يعتزمان إرسالها إلى خارج البلاد.

ونظراً إلى أن الفتاتين كانتا تحت سن الـ 18، فإنهما كانتا صغيرتين على أم تُحكما بالإعدام، فتم إرسالهما إلى السجن بدلاً من ذلك.

Reuters النجمة السينمائية كيت وينسليت (في صورة العام الماضي) جسدت دور بيري في فيلم مخلوقات سماوية للمخرج جاكسون في 1994

ولدت بيري في منطقة بلاكهيث، بمدينة لندن، في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1938، وانتقلت في البداية إلى جزر البهاما وهي في عمر الثامنة قبل أن تستقر في نيوزيلندا.

وقالت على موقع الانترنت الخاص بها إنها دخلت إلى دار للرعاية وهي طفلة بسبب المرض، وأضاعت جزءاً كبيراً من دراستها في المدرسة نتيجة لذلك.

وبعد أن أُفرج عنها من السجن، غادرت بيري نيوزيلندا لتعود إلى المملكة المتحدة، وعملت لفترة وجيزة مضيفةَ طيران.

وأصبحت فيما بعد من أفراد طائفة المورمون واستقرت في "بورتماهوماك"، وهي قرية اسكتلندية صغيرة.

ونُشرت روايتها الأولى "جلاد شارع كيتر" في العام 1979. واستمرت في كتابة سلسلة من الروايات عبر متسلسلات متعددة، باعت مجتمعة 25 مليون نسخة حول العالم.

"الوعي بالظلم الاجتماعي"

وركزت سلسلة من الكتب على مفتش الشرطة من العصر الفكتوري الذي تحول إلى محقق، توماس بيت. بينما عرضت سلسلة أخرى محققاً خاصاً يدعى ويليام مونك.

وأحدث رواية في مسلسل بيت نُشرت الشهر الماضي.

وكان المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون قد صور جريمة بيري وباركر في فيلمه الصادر في 1994 والذي رشح لجوائز الأوسكار "مخلوقات سماوية".

وقال بيان صدر عن وكالة "كي"، وهي وكيلة أعمال بيري: "كانت آن صديقة مخلصة وودودة، وكانت كتاباتها مدفوعة بالتزامها الشديد بزيادة الوعي حول الظلم الاجتماعي.

"الكثير من القراء تأثروا بتعاطفها مع الناس الذين وضعوا في ظروف مستحيلة أو أثقلت عليهم صعوبات الحياة."