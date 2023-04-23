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إيلاف: أثارت تعليقات المغنية وعضو لجنة تحكيم برنامج أميركان ايدول "كاتي بيري" إستياء المشاهدين الذين إنقلبوا ضدها بحسب تصريحات مصدر مطلع لموقع رادار اونلاين.

حيث وصفت تعليقاتها بأنها "وقحة ومتعالية" وتفطر قلوب المتنافسين في البرنامج.

حيث قال المصدر المطلع: "كاتي كانت قدر تعرضت لانتقادات شديدة بسبب التعليقات القاسية في الماضي، والآن يشعر المعجبون بالضيق من الطريقة التي أهانت بها ثنائي غنائي". "لقد طلبت منهم الأداء قبل أن تتاح لهم فرصة التدريب ثم انتقدت عملهم على أنه"مخيب للآمال" أمام جمهور وطني!"

وجاءت الصرخة الأخيرة في أعقاب قيام كاتي بإهانة المتسابقة البالغة من العمر 25 عامًا، سارة بيث ليبي ، التي تركت مسابقة الغناء في نهاية المطاف.

بعد أن كشفت ليبي أنها أم لثلاثة أطفال، تظاهرت كاتي بالترنح بعيدًا عن طاولة لجنة التحكيم بينما.

قالت ليبي، إذا استلقت كاتي على الطاولة، "أعتقد أنني سأفقد الوعي."

فأجابت بيري: "عزيزتي ، لقد كنت مستلقية على الطاولة كثيرا" في إشارة مهينة لحمل المتسابقة بثلاثة اطفال.



وكتب أحد النقاد على موقع إنستغرام: "كاتي وقحة ومتعالية تجاه المتنافسين، الا اذا كان المتنافس ذكراً وسيماً، فإنها تتصرف كأنها حمقاء في سن المراهقة". "وداعا كاتي!"

وعبر مشاهد آخر عن استيائه بالقول: "لقد تجاوزت كاتي!" بينما نشر ثالث ، "لقد أوقفت متابعة البرنامج الليلة!"

تقول المصادر إن منتجي أمريكان أيدول يلاحظون رد الفعل العنيف.

تعليقات كاتي المحزنة "جعلت الناس يتساءلون عما إذا كانت قد تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها ،" سخر أحد المطلعين. "وينزعج المنتجون بشدة من سلوك كاتي ويفكرون في استبدالها لإبقاء الجمهور سعيدًا."