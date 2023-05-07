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إيلاف: يعود دينزل واشنطن بشخصية "روبرت ماكول" في المقطع الدعائي للجزء الثالث من فيلم "Equalizer"، والذي سيطرح بدور العرض في 1 سبتمبر عبر Sony Pictures.

لم يعد روبرت ماكول في الولايات المتحدة، هذه المرة يحارب الجريمة على نطاق دولي ، وهو على خلاف مع المافيا الإيطالية.

ينضم إلى واشنطن فريق عمل جديد تمامًا ، يلتقي مجددًا مع شريكته في فيلم "Man on Fire" ، داكوتا فانينغ ، التي كانت تبلغ من العمر 9 سنوات فقط عندما مثلت أمام واشنطن في فيلم الإثارة والحركة الذي أخرجه توني سكوت. كما يشارك ديفيد دينمان وسونيا بن عمار وريمو جيروني في فيلم "The Equalizer 3".

وقد أعربت فانينغ عن سعادتها بلقائها مجددًا مع ممثلها الحائز على جائزة الأوسكار ، حيث كتبت في قصة على الإنستغرام "إن امتناني لمشاركة الشاشة مرة أخرى مع أسطورة جميع الأساطير لا نهاية له. لا يمكنني الانتظار."

وكشفت شركة Sony في وقت سابق عن ملخص الفيلم الجديد ، الذي جاء فيه: "منذ أن تخلى عن حياته كقاتل حكومي، كافح روبرت ماكول للتوفيق بين الأشياء المروعة التي قام بها في الماضي ووجد عزاءًا غريبًا في خدمة العدالة نيابة عن المظلومين. وجد نفسه بشكل مفاجئ في منزله في جنوب إيطاليا ، اكتشف أن أصدقائه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليين. ومع تحول الأحداث إلى مميتة ، يعرف ماكول ما عليه فعله: أن يصبح حامي أصدقائه من خلال مواجهة المافيا ".