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إيلاف: بعد صدور الألبوم الجديد للنجمة اللبنانيّة هبة طوجي والذي يحمل عنوان "بعد سنين" من إنتاج شركة "Universal Arabic Music". التقت إيلاف بها في حوار مميز صريح وشفاف شمل الفن، العائلة، الأمومة، النجاحات والأحلام…

فأعربت هبة لإيلاف عن حماستها الكبيرة لإطلاق هذا الألبوم "بعد سنين" من العمل، منوهة أن لهذا الألبوم مكانة مُميّزة لديها بخاصّة أنهم باشروا تحضيره خلال العام2020 وهو العام الذي تزوّجت فيه وحملت بطفلها الأوّل، وها هو الألبوم يصدر اليوم في العام 2023 وهي أمّ لولدين. وتطرقنا بالحديث عن الأمومة ومسؤولياتها وعما غيرت فيها، وأخبرتنا عن المراحل التي رافقت تحضيرات الألبوم معتبرة أنه يصدر اليوم في الوقت المناسب.

وأفصحت هبة عن سعادتها بالنجاح الذي يحصده الألبوم بعد مرور بضعة أيام فقط على صدوره، وبالأصداء المميزة التي تحصدها أغنيتها "بعد سنين" والتي تحمل إسم ألبومها الجديد، متطرقة إلى ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من قبل المتابعين عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وتحدثنا عن الأغنية المصورة التي رافقت إصدار ألبوم "بعد سنين"، وهي أغنية باللهجة المصريّة من كلمات نور الدين محمّد وألحان Niiis وموسيقى أسامة الرحباني وتوزيع موسيقيّ أسامة الرحباني وجورج قسّيس، أمّا الميكس فلألكسندر ميساكيان. وقد صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان ضمن أجواء مرحة مُفعمة بالألوان والحياة. وتعتبر هذه الأغنية تجربة هبة الثانية باللهجة المصرية بعد أغنية "سلم على مصر"، إلا أنها حصدت الكثير من التفاعل كونها باللون الرومانسي.

وصرحت هبة أن السينما هي حلمها الكبير حالياً بعد تحقيقها الكثير من النجاحات والأحلام محلياً وعالمياً، منوهة أنه لا بد أن يأتي يوم وتتفضى به لحلم السينما! كما وتطرقنا بالحديث عن المسرح الغنائي وما يعانيه اليوم في العالم العربي، وعن إنجازاتها المسرحية على أهم وأكبر المسارح في العالم مؤكدة أنه رغم ذلك تبقى متعطشة للمسرح الرحباني الذي تتمنى العودة اليه قريباً.

ووجهت هبة رسالة عبر إيلاف للمرأة العربية ولكل فتاة عربية تمنعها ظروفها من تحقيق أحلامها!

هذا ويجمع ألبوم"بعد سنين"، والذي إستغرق تنفيذه ثلاث سنوات من التحضير، أنماطاً موسيقيّة مُتعدّدة أبرزها البوب والكلاسيكي وغيرها من الأنماط الجديدة، ويشمل مواضيعاً مُنوّعة ويُجسّد أحاسيساً مُختلفة من بينها الحبّ والإنفصال وتمكين المرأة والنوستالجيا والأمل... وهو يضمّ 13 أغنية من بينها أغنيتان صُوّرتا على على طريقة الفيديو كليب طرحتهما النجمة هبة طوجي في مرحلة سابقة وهما الديو العالميّ "Que Sera Sera لو نبقى سوا" مع النجم لويس فونسي وأغنية "حبيبي خلص".



كما وتخوض هبة تجربتها الأولى في كتابة وتلحين بعض أغنيات ألبوم "بعد سنين" والمميز زوجها المؤلّف الموسيقيّ والعازف العالميّ إبراهيم معلوف رافقها بأغنية "بحبّك لآخر يوم" عزفاً على الترومبيت.

ويشهد ألبوم "بعد سنين" غناء هبة لقصيدة "راجع من رماده" للكبير منصور الرحباني، كما تعاونت لناحية الكلمات في الألبوم مع أسامة الرحباني ومع الشاعر والموسيقيّ غدي الرحباني، أضف إلى عدد من الشعراء الذين تعاملت معهم للمرّة الأولى وهم كمال قبيسي ومنير بو عسّاف وأنطوني خوري (أدونيس) وجاد خوري ونورالدين محمّد.

ولناحية الألحان، فتعاونت مع أسامة الرحباني وإبراهيم معلوف وأنطوني خوري والمُلحّن المصريّ Niiis وFred Savio . أمّا لناحية التوزيع الموسيقيّ، فتعاملت مع مجموعة من الأسماء منهم أسامة الرحباني وجورج قسّيس وألكس ميساكيان وFred Savio... وكلّ هذا التنوّع أعطى إضافة جميلة وروح جديدة للألبوم مع الحفاظ على هوية هبة الفنيّة.

