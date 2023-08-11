إيلاف: سيحضر اسم الممثل اللبناني ميشال حوراني في واحد من أهم المهرجانات السينمائية الأميركية حيث يستضيف مهرجان "سينيكويست" السينمائي Cinequest Film Festival بولاية كاليفورنيا في 19 آب 2023 العرض العالمي الأول لفيلم "Valley of Exile" من اخراج الايرانية الاميركية أنا فاهر وذلك قبل الانطلاق في جولته العالمية.

يؤدي ميشال حوراني البطولة اللبنانية في الفيلم الى جانب السوريتين ماريا حسن وهلا حسني اللتين تؤديان الدورين الرئيسيين في الفيلم، وهو من إنتاج كندي لبناني مشترك بين شركة Morning Bird Pictures الكندية، وشركتي Placeless Films وSpotless Mind Films اللبنانيتين وكان قد تم تصوير مشاهده في مخيم فعلي للنازحين السوريين بمنطقة البقاع اللبنانية.

يذكر أن ميشال حوراني الذي تألق سابقاً في بطولة مسلسل "والتقينا" وفي مسلسل "ستيلتو" الذي شارك في بطولته، انضم الى شبكة قنوات روتانا الخليجية ليقدم برنامجه "قبل الضو" على قناة LBC التي انتهت من عرض الموسم الاول وتتحضر لعرض حلقات الموسم الثاني في شهر سبتمبر القادم.