إيلاف: ينطلق الفيلم الإماراتي "خلف الكواليس" للكاتبة والشاعرة الإماراتية شهناز البستكي، ومن إخراج قيس داحول، في دور السينما االإماراتية والعربية، والتي من المقرر أن تبدأ في 24 أكتوبر الجاري في ريل سينما، ثم في فوكس سينما في الـ 26 منه ضمن مقراتها المتنوعة، في مول الإمارات وفيستفيال سيتي في دبي وفي ياس مول بأبوظبي والزاهية مول في الشارقة.

وبعد ذلك، تنطلق عروض، في دور السينما المصرية في أول شهر نوفمبر المقبل، ومن ثم في السعودية في 2 نوفمبر.

أُعلن عن بدء ومواعيد عروض الفيلم في دور السينما، وتفاصيله وقصته، أمس، خلال فعالية موسعة تضمنت مؤتمراً صحافياً في ريل سينما بدبي مول، شاركها الحديث فيه، بطلة العمل نسمة قزامل والممثل محمد غباشي والمدير الفني أحمد رزق، مخرج العمل قيس داحول، وذلك بحضور شخصيات بارزة ولفيف من سيدات المجتمع وسيدات الأعمال، إلى جانب أبطال الفيلم والممثلين فيه ومجموعة من المبدعين المتخصصين والمثقفين والإعلاميين. وقد أعقب المؤتمر، العرض الافتتاحي الأول للفيلم، في ريل سينما.

وقالت شهناز البستكي في حديثها بالمؤتمر: "لقد أردتُ هذا الفيلم، جاذباً وبناءً ثرياً بمحتواه يعزز السلام والقيم والإنسانية، ومن الضرورة أن تكون هنا كاستراتيجيات واتجاهات مكثفة لصناعة محتوى الأفلام الثرية الوازنة بمضمونها والتي تعكس القضايا الاجتماعية المحورية والتي قد تندرج في فئة جديدة للأفلام".

وأضافت: "ولا بد أن تضاف في هذه الفئة عناصر أساسية تخدم محتوى الفيلم، منها المعرفة وترسيخ القيم والمبادئ وتعزيز القيم الإنسانية ومعالجة القضايا الاجتماعية والمساهمة في رفع المستوى الحضاري للشعوب، لتشكل بالنهاية، وبدعم وسائل التكنولوجيا الحديثة وأساليب التشويق والفن، مزيجاًمتناغماً ثميناً يلعب دوراً محورياً في التغيير الكياني للإنسان وينقل الفرد إلى مستوى حضاري جديد، كما يضيف بعداً آخر لدور السينما، لذا أتمنى أن تلقى هذه الاتجاهات دعماً واسعاً منا جميعاً، أتمنى من المتخصصين، ومن لجان التحكيم، وضع معايير أساسية لتلك العناصر والاتجاهات".

وتابعت: "إن كتابتي وإنتاجي لفيلم "خلف الكواليس"، انطلقت من تلك الرؤية، إذ حاولت أن أبحث في محتواه عن مسار مختلف وأشكل وأبني في معماره مزيجاً من الفن بمضامينه الغنية، خاصة وأنني سكبت هذه الرؤى بطريقة متناغمة ضمن حبكة وتفاصيل "خلف الكواليس" والذي يمثل قصة رومانسية واجتماعية، مليئة بالأحداث والمفاجآت تحتوي أيضاً على أزاهير الأدب والشعر".

وتحدث المشاركون في الفيلم، من ممثلين وفنيين، خلال المؤتمر عن مشاهده وعوالم: صوّرت مشاهد الفيلم، بمجملها، في دولة الإمارات العربية المتحدة، و يتميز العمل بتقنيات إخراجية عالية تواكب وتضاهي مضمونه الغني، وهو يقوم في آليات اشتغاله على توظيف كافة الفنيات لإثراء وعكس الفكرة الرئيسة التي يدور حولها، ألا وهي ترسيخ الخير والايجابية ونشر العدالة والحق والجمال.

تجري الأحداث الرئيسية لفيلم "خلف الكواليس"، الذي أنتج في 2022، ضمن حرم إحدى الجامعات، مجموعة طلاب وطالبات ومعهم أساتذتهم، ذلك ضمن قاعات وممرات وأركان الجامعة، المتفرقة،وتبرز في الصدد، شخصية الدكتورة منى، بوصفها الشخصية الأساسية في الفيلم، حيث إنها نشطة وفاعلة وتبدو صاحبة مشروعات وأفكار كثيرة، إذ يجعل هذا الأمر زميلها، الدكتور رشيد، يشعر بالغيرة ويتملكه الحسد، فيحاول عرقلتها ويحذرها مراراً من الاستمرار بزخم طاقةنشاطها تلك مستعيناً بحجج كثيرة غير صحيحة..

ويتفرد فيلم "خلف الكواليس"، بميزة مهمة ونادرة، حيث ينطوي على مضمون ثقافي وأدبي ثري ترويه وتكثف جرعاته محطات المحاضرات الثقافية والأمسيات الشعرية والمسابقات الثقافية التي نتابع مشاركات الطلبة والأساتذة فيها ضمن الجامعة، حيث تقدم لنا هذه الفعاليات باقات حافلة بالمعارف والقيم والنصائح والقصص والتوجهات الخيرة وعامرة بالملامح الإنسانية.

جدير بالذكر أن الفيلم من بطولة : نسمة قزامل، محمد غباشي، علي طيفور، آية حلمي، أحمد خالد، أحمد يوسف، محمد المنصوري، عماد جرجس، حسين محمد، إيمان الكتبي، رونيدا حدانة، سيدرا الزول، سعيد عبدو، جميلة المغربي، خليفة المطروشي. والمخرجة المنفذة : ظلال جابي، أما مدير التصوير فهو عبدالمنعم الإبراهيمي. ومن إنناج : أحمد رزق. ومهندس الصوت: موسى العيناوي. والموسيقى: معتز أبوحمدان.

