إيلاف: لطالما حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على تأدية اغاني تراثية بأسلوبها الخاص في حفلاتها، وهذه المرة وقع اختيارها على اغنية "شنشني شنشني" التي تم تسجيلها لأول مرة سنة ١٩٤٧ من قبل الفنان فيصل علوي الذي لحنها بنفسه وكتبها الشاعر اليمني احمد عبيد عيدروس.

وغنت ميريام اغنية "شنشني شنشني" بطريقتها على المسرح بآخر حفلاتها الجماهيرية في كوكا كولا ارينا في دبي لتعود وتشعل اجواء اضخم الأفراح في جده على ايقاع هذه الأغنية.

وكانت قد لاقت مقاطع الفيديو التي نشرتها فارس عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي وهي تغني "شنشني شنشني" رواجاً كبيراً لدى الجمهور الذي طالبها بنشر نسخة كاملة للأغنية ببصمتها المميزة، فلبّت ميريام طلب محبيها ونشرت اغنية "شنشني شنشني" كاملة على قناتها الرسمية على يوتيوب في واحدة من اضخم حفلات الزفاف التي أحيتها مؤخراً في السعودية.

