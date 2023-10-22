إيلاف: شاركت باريس هيلتون صوراً لطفلها الرضيع وزوجها كارتر ريوم خلال رحلته الأولى إلى مدينة نيويورك.

نشرت الأم البالغة من العمر 42 عامًا لقطة عبر حسابها على إنستغرام لفينيكس وهو يجلس على حضنها مرتدياً قميصًا من بربري مع أحذية رياضية متطابقة وسروال قصير.

وعلقت على المنشور قائلة: "المرة الأولى لطفلي الملائكي الثمين فينيكس في مدينة نيويورك".

تأتي رحلة فينيكس إلى مدينة نيويورك بعد أسابيع من حديث باريس عن إعتزازها بكل لحظة تقضيها مع ابنها.

قالتلـ لأخبار E!: "طفلي الصغير هو عالمي، وقد جعل حياتي تبدو كاملة للغاية. زوجي هو الشريك الأكثر لطفًا وحبًا وإخلاصًا - إنه كل شيء بالنسبة لي."

وأضافت باريس – التي تزوجت من كارتر في عام 2021 –: “لقد كان من الرائع أن أكون أماً وزوجة وهذه المرحلة الجديدة من حياتي”. وتابعت: "لم أشعر بهذه السعادة قط".

وفيما اذا كان لدى الزوجين أي خطط لتوسيع أسرتهما؟ قالت "لا أستطيع الانتظار حتى أحصل على أميرتي الصغيرة في يوم من الأيام، وهذا شيء نتحدث عنه ونفكر فيه طوال الوقت."

وإلى جانب قول نعم لمزيد من الأطفال في المستقبل، فإن باريس لديها أيضًا رقم في ذهنها.

وكشفت لبرنامج Nikki & Brie Show في أبريل: "لقد كنا نتحدث عن الأطفال منذ البداية، منذ أول شهرين من المواعدة". "نود أن يكون لدينا توأمان. أعتقد أن ذلك سيكون مذهلاً. نريد ثلاثة أو أربعة أطفال."

لكن في الوقت الحالي، تستمتع باريس بكونها عائلة مكونة من ثلاثة أفراد.