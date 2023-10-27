إيلاف: يفتتح فيلم "هجان" الدورة السابعة والعشرون من مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو، وذلك في العاشر من شهر نوفمبر 2023م، في مسرح كاسترو، ضمن جولة الفيلم في المهرجانات الدولية، وهو العرض الأول لفيلم هجّان في الولايات المتحدة.

ويأتي الفيلم من إنتاج محمد حفظي وماجد زهير سمان، كما شاركت في الإنتاج رولا ناصر، ويعتبر "هجان" أحدث إنتاجات كلًا من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك، ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في العالم العربي. وخدمات الإنتاج في المملكة العربية السعودية من قبل Yellow Camel.

حظي فيلم هجّان للمخرج شوقي أبو بكر، باستقبال حافل خلال عرضه في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في شهر سبتمبر الماضي، ، ضمن قسم ديسكفري الذي يهتم بالأعمال الأولى والثانية للمخرجين المتميزين من أنحاء العالم.

الفيلم من كتابة عمر شامة ومفرج المجفل وأبو بكر شوقي. ومن بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي. وتدور القصة حول مطر وأخيه غانم اللذان يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة. ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بناقته حفيرة. وبعدما يستغله المالك القاسي جاسر، يصبح على الصبي مطر بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة.

هجّان من إخراج أبو بكر شوقي الكاتب والمخرج المصري النمساوي. حصل فيلمه الوثائقي القصير THE COLONY على جوائز في مهرجانات حول العالم. تلاه فيلمه السينمائي الأول يوم الدين، الذي عُرض لأول مرة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي حيث ترشح لجائزة السعفة الذهبية وفاز بجائزة فرانسوا تشاليه، هجّان هو فيلمه الروائي الثاني.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أنتج أكثر من 20 فيلمًا، كما يحرص إثراء على دعم صُناع الأفلام السعوديين وتمكينهم من الانطلاق نحو العالمية. وكذلك يقدم المركز العديد من المبادرات والبرامج طيلة العام والتي تدعم الصناعات الإبداعية في المملكة، في قطاعات عدة منها المسرح والأفلام والسينما، حيث شارك في العديد من المحافل المحلية والعالمية عبر مهرجانات سينمائية دولية، علاوة على تنظيم مهرجان أفلام السعودية سنويًا بالشراكة مع جمعية السينما وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.