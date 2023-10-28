إيلاف: طلب آل باتشينو وصديقته نور الفلاح من القاضي الموافقة على اتفاقية حضانة وإعالة طفلهما الرضيع.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل اتفاق باتشينو (83 عامًا) والفلاح في الوثائق المرفوعة أمام محكمة لوس أنجلوس في 25 أكتوبر الماضي، والتي حصلت عليها شبكة فوكس نيوز ديجيتال. واعترف باتشينو والفلاح (29 عاما) قانونياً بأنهما والدا "رومان" البالغ من العمر أربعة أشهر من خلال التنازل عن حقوقهما في الاعتراض على علاقاتهما الأبوية في المحاكمة.

وأكد ممثل عن باتشينو لقناة فوكس نيوز ديجيتال أن الاثنين لا يزالان معًا.

وكشفت وثائق المحكمة السابقة أن باتشينو والفلاح يعيشان في مساكن منفصلة أثناء تربية ابنهما.

وكان باتشينو والفلاح قد استقبلا رومان في يونيو. وهذا هو الطفل الأول للفلاح البالغة من العمر 29 عامًا والرابع لباتشينو إذ لديه ثلاثة أطفال من علاقات سابقة: ابنة من حبيبته السابقة جان تارانت، وتوأم من حبيبته السابقة بيفرلي دانجيلو.

الفلاح و باتشينو معًا منذ عام 2022.

شاركت الفلاح صورة مع باتشينو على إنستغرام في أبريل أثناء تجولهما في معرض فني لأحد الأصدقاء في نيويورك - وهي أول صورة للزوجين تظهر على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها.