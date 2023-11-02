إيلاف من الرياض: كشف المخرج علي الكلثمي اليوم عن الإعلان الرسمي الأول لفيلمه الأول الطويل بعنوان "مندوب الليل".

وأعلن موعد طرح الفيلم يوم الخميس 14 ديسمبر(كانون الأول) في جميع دور عرض المملكة العربية السعودية والوطن العربي، على أن تنطلق إمكانية الحجز المسبق للتذاكر قريبًا.

"مندوب الليل" من كتابة وإخراج علي الكلثمي ومحمد القرعاوي. وهو مزيج من الدراما والتشويق يتفاعل فيه المشاهد مع فهد القضعاني الثلاثيني الأعزب المضطرب الذي يسير وحيدًا مهمومًا في كل ليلة، في زحمة شوارع الرياض تائهًا بين فقدان العاطفة وضياع الوظيفة، وتوصيل الطلبات، ما يدفعه للتخلي عن مبادئه في عالم لا يفقه فيه شيئًا.

ويلعب دور البطولة النجم محمد الدوخي بدور "فهد القضعاني" ويشاركه الفنان القدير محمد الطويان بدور والده "ناصر القضعاني". كما تضم بطولة الفيلم هاجر الشمري بدور "سارة القضعاني" أخت فهد، ومحمد القرعاوي بدور "أبو سعود" و سارة طيبه بدور "مها" و أبو سلو بدور "سلطان اللويحي" ابن عم وصديق فهد.

يشار إلى أن الفيلم صُوّر بالكامل في مواقع حقيقية بمدينة الرياض على مدار 55 يومًا. فقد حرص مخرجه علي الكلثمي على أن تكون المدينة التي نشأ وتربى فيها شخصية أساسية في هذا العمل السينمائي. الأمر الذي حاز إعجاب النقاد المحليين والعالميين.

ووصفت مجلة فارايتي العالمية الفيلم بأنه يفتح آفاقًا جديدة في السينما السعودية.



يُذكر أن "مندوب الليل" من إنتاج ستوديو تلفاز11، وبدعم من مؤسسة مهرجان البحر السينمائي - صندوق دعم الإنتاج، المنتج التنفيذي علاء فادن، وائل أبو منصور، ومحمد الحمود ومن إنتاج عبدالرحمن جراش القحطاني، شوقي كنيس.

وتتولى توزيعه "فرونت رو أرابيا"، وهي شراكة بين شركة فرونت رو وموفي سينما.