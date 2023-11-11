إيلاف: توفيت المغنية الكورية ناهي "Nahee" عن عمر يناهز 24 عامًا، وذلك حسبما شاركت شركة التسجيلات الخاصة بها مون هوا إن في منشور على موقع إنستغرام يوم 9 نوفمبر.

وجاء في بيان مترجم من اللغة الكورية: "لقد غادرت المغنية وكاتبة الأغاني "ناهي" أرضنا وأصبحت نجمة في السماء". "يؤسفنا أن نقدم أخبارًا مفاجئة لجميع المعجبين الذين دعموا وأحبوا Nahee."

ولم يتم ذكر سبب الوفاة.

صدمت أخبار وفاة Nahee عشاق الكيبوب، حيث كتب أحد المعجبين في قسم التعليقات في منشور شركة الموسيقى: "إنها محبوبة جدًا من قبلنا وآمل أن تكون قادرة على الشعور بذلك".

كما شارك مستخدمو Instagram تعازيهم على صفحة Nahee الشخصية، والتي تتضمن حاليًا منشورًا واحدًا فقط تمت مشاركته في 7 نوفمبر. وتضمن المنشور مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، بما في ذلك صورة شخصية للفنانة - واسمها الحقيقي Im Na-Hee - وصور لكلبها.

وكتب أحد المعلقين تحت المنشور: "رؤية هذا الآن تحطم قلبي كثيرًا". "لقد أرادت أن تصبح معروفة أكثر، أنا حزين جدًا لأننا لم نتمكن من تحقيق هدفها، لكننا معجبيها عرفنا شخصيتها المذهلة وصوتها ومواهبها. كنا نعرفها. أتمنى أن تعلم أن معجبيها سيتذكرونها إلى الأبد.

وأضاف معجب آخر: "ارقدي بسلام مع الملائكة ايتها الفتاة الجميلة، أنت محبوبة جدًا".

ظهرت Nahee لأول مرة في الموسيقى في عام 2019، عندما طرحت أغنيتها المستوحاة من الموسيقى الإلكترونية "Blue City". ثم أطلقت أغنيتي "Blue Night" و"Gloomy Day" في العام التالي، قبل توقيعها مع Mun Hwa In.

تشمل أغنياتها المنفردة الأخرى أغنية "أنا لست بخير" لعام 2021، بالإضافة إلى أغنية "أنا مرتبكة للغاية" و"ملاحظة حب" و"لا أستطيع النوم" و"الكنز" لعام 2022.

وأصدرت أغنيتها الأخيرة، وهي أغنية شعبية تحمل عنوان "Rose"، في يوليو/تموز.