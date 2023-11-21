إيلاف: بعد بعض التكهنات الإعلامية حول احتمالية إنجاب طفل قريبًا لروبرت باتينسون وسوكي ووترهاوس، تبين أن الشكوك صحيحة بشأن الزوجين، حيث أكدا أنهما سيصبحان أبوين.

“I decided to wear something practically sparkly today to try to distract you from something else thats what’s going on. I'm not sure if it’s working”



WE ALL KNEW BUT ITS OFFICIAL NOW, She’s SO MOTHER!🥰✨🤍 pic.twitter.com/xGEZHbQume — dose of suki waterhouse (@doseofsuki) November 19, 2023

أثناء مهرجان كورونا كابيتال في مكسيكو سيتي، أعلنت ووترهاوس خلال العرض الذي قدمته يوم الأحد أنها في الواقع حامل.

يُذكر أن علاقة باتينسون وواترهاوس بدأت في وقت ما من عام 2018، حيث انتشرت صور لهما وهما يقبلان بعضهما البعض في شوارع لندن في 30 يوليو من ذلك العام.

صعد باتينسون إلى الشهرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من خلال أدواره في سلسلة Twilight وهاري بوتر، وتطور وأصبح أحد أبرز ممثلي هوليود. ووترهاوس هي عارضة أزياء وممثلة وموسيقية.