إيلاف من الضهران: يعرض مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أحدث إنتاجاته السينمائية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي تقام دورته الثالثة بجدة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023م، حيث يشارك إثراء بثلاثة أفلام، كما يقدم جناحًا خاصًا في سوق المهرجان، يلقي الضوء على مبادرات المركز الرائدة في رعاية صناع الأفلام المحليين، ودعم صناعة السينما المتنامية في المملكة.

ويشهد المهرجان العرض الإقليمي الأول للفيلم الروائي الطويل "هجان"، ضمن قسم (روائع عربية)، وهم فيلم من إنتاج مركز "إثراء" بالتعاون مع "فيلم كلينك"، وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان الأفلام الدولي في تورونتو خلال شهر سبتمبر الماضي، ضمن قسم "الاكتشافات"، وحاز حينها على إشادة نقدية واسعة، ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما مطلع العام المقبل 2024.

كما يقدم إثراء الفيلم القصير "حادي العيس" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن قسم (سينما السعودية الجديدة) وهو فيلم من إنتاج إثراء، وكان قد عُرض في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي في أكتوبر الماضي، وحاز على شهادة تقدير خاص من لجنة التحكيم. كما يُعرض في مهرجان البحر الأحمر الفيلم الوثائقي "خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة" وهو فيلم من إنتاج شركة "ثمانية"، وبدعم من "إثراء"، كأحد منتجات برنامج إثراء المحتوى العربي.

من جهته، أكد ماجد زهير سمّان، رئيس الفنون الأدائية والسينما في إثراء، على حرص إثراء الدائم على دعم صنّاع الأفلام في المهرجانات المحلية والعالمية، وأضاف "شارك إثراء في أكثر من 72 مهرجان سينمائي منذ عام 2016 وحتى الآن، كما حازت أفلام إثراء على 24 جائزة". وكشف سمّان أن إثراء سيقدم جائزة قدرها 50 ألف دولار في حفل توزيع جوائز سوق البحر الأحمر لأفضل فيلم سعودي، وهو ما يأتي ضمن دعم المركز الدائم لصناع الأفلام.

وأفاد سمّان أن جناح إثراء في سوق البحر الأحمر يعرض أهم مبادرات المركز السينمائية، ويأتي على رأسها "برنامج إثراء الأفلام" الذي يدعم صناع الأفلام المحليين ويتيح لهم فرصة التقديم ليرووا قصصًا سعودية أصيلة؛ من خلال إنتاج الأفلام و الحصول على فرص التمويل المشترك، حيث يعلن إثراء خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن النتائج الأولية لبرنامج إثراء الأفلام، مع ترقب إعلان أسماء الأفلام الفائزة بدعم البرنامج في الربع الأول من العام المقبل 2024.

ومن الجدير بالذكر أن مركز إثراء أنتج أكثر من 23 فيلمًا، كما يحرص إثراء على دعم صُناع الأفلام السعوديين وتمكينهم من الانطلاق نحو العالمية، وكذلك يقدم المركز العديد من المبادرات والبرامج طيلة العام والتي تدعم الصناعات الإبداعية في المملكة، في قطاعات عدة منها المسرح والأفلام والسينما، حيث شارك في العديد من المحافل المحلية والعالمية عبر مهرجانات سينمائية دولية، علاوة على تنظيم مهرجان أفلام السعودية سنويًا بالشراكة مع جمعية السينما وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.