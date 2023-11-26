إيلاف: يهدد المشاركون في برنامج "Squid Game: The Challenge" الواقعي الذي يبث على منصة نتفليكس بمقاضاة شركة إنتاج العرض "Studio Lambert" بسبب الإصابات التي لحقت بهم أثناء المنافسة.

كما ذكرت مجلة "ذي هوليوود ريبورتر"، أعلنت شركة الإصابات الشخصية البريطانية "Express Solicitors" عن الدعوى القضائية المحتملة التي تهدف إلى تعويض أولئك الذين يُزعم أنهم مروا بوقت عصيب أثناء تصوير "Squid Game: The Challenge" في يناير 2023.

وقال دانييل سليد، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: "لقد أرسلنا خطابات مطالبة نيابة عن المتسابقين الذين أصيبوا في هذا العرض". "مما قيل لنا، لقد تجاوزوا حدود السلامة باسم الترفيه. تحتاج شركات الإنتاج إلى التأكد من أن معايير الصحة والسلامة في برامجها لا تترك الأشخاص عرضة لخطر الأذى.

وأضاف البيان أن هؤلاء المشاركين "عانوا من إصابات مثل انخفاض حرارة الجسم وتلف الأعصاب نتيجة لسوء معايير الصحة والسلامة في موقع التصوير".

وأكمل: "المتسابقين اعتقدوا أنهم يشاركون في شيء ممتع ولم يتوقع المصابون أن يعانوا كما حدث. لدينا حالة حيث يشكو شخص ما من انخفاض حرارة الجسم. أحد المرضى "تحولت يداه إلى اللون الأرجواني من البرد. مثل هذه الإصابات يمكن أن يكون لها آثار صحية خطيرة للغاية على المدى الطويل. ويشكو أحد عملائنا من أنه كان يرتدي ملابس غير مناسبة على الرغم من الظروف الباردة."

كما تحدث مشاركون لم يفصحوا عن هويتهم سابقًا إلى صحيفة "The Sun" عن الوقت الذي قضوه في العرض، وقالوا أن لعبة "Red Light، Green Light" في الحلقة الأولى استغرقت ساعات للتصوير أثناء ظروف الشتاء المتجمدة التي شهدت انخفاض درجات الحرارة إلى 27 درجة فهرنهايت.

وقال أحد المشاركين في العرض: "لقد كانت بمثابة منطقة حرب". "كان المسعفون ينفذون عمليات جراحية، لكننا لم نتمكن من قول أي شيء. إذا تحدثت، فأنت خارج اللعبة".

وكما ذكرنا سابقًا، لم يتم رفع أي دعوى قضائية حتى الآن، ولكن جارٍ اتخاذ الخطوات الأولية. حتى كتابة هذه السطور، تمثل الشركة اثنين من المشاركين وهي على اتصال مع الآخرين.

من الواضح أن لعبة Squid Game: The Challenge مبنية على مسلسل Squid Game الكوري الذي حقق نجاحاً ساحقاً على Netflix، ولكنه هذه المرة عبارة عن برنامج واقعي يتنافس فيه 456 لاعبًا للحصول على مكافأة قدرها 4.56 مليون دولار. للحصول على هذه الجائزة، يجب عليهم إكمال الألعاب والمهام والبقاء على قيد الحياة في شبكة معقدة من المواقف.