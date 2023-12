إيلاف: نشرت كل من تايلور سويفت وبليك ليفلي، اللتان حضرتا العرض الأول لفيلم بيونسيه Reinassance في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع، صورًا من الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.

Got invited to London by The Queen…✨👑✨ Renaissance: A Film by Beyoncé is in theaters now!!



📷: Mason Poole / @KevinMazur pic.twitter.com/Qgf4Q283TF