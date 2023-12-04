إيلاف: نشرت كل من تايلور سويفت وبليك ليفلي، اللتان حضرتا العرض الأول لفيلم بيونسيه Reinassance في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع، صورًا من الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.

Got invited to London by The Queen…✨👑✨ Renaissance: A Film by Beyoncé is in theaters now!!



📷: Mason Poole / @KevinMazur pic.twitter.com/Qgf4Q283TF — Taylor Swift (@taylorswift13) December 1, 2023

إحدى الصور انتشرت بشكل لافت على الإنترنت ظهرتا فيها بوضع مثير.

يبدو أن رايان رينولدز شعر بالإهمال، فنشر صورتهما معدلة بالفوتوشوب وضع فيها نفسه مع ترافيس كيلسي (صديق تايلور سويفت) ضمن خاصية القصة عبر حسابه على الإنستغرام.

يشتهر رينولدز وليفلي بالتصيد المستمر لبعضهما البعض على وسائل التواصل الإجتماعي، لذلك فهو لم يفوت هذه الفرصة، التي إحتفى بها رواد مواقع التواصل الإجتماعي معتبرين ان مافعله أمر طريف جداً يعبر عن روح الدعابة الكبيرة التي يشتهر بها الممثل الكندي.

علاقة صداقة قديمة

أظهر كل من بليك ليفلي وريان رينولدز علنًا دعمهما للحبيبين الجديدين سويفت وكيلسي.

حيث كانوا جزءًا من مجموعة كبيرة من الأصدقاء الذين رافقوا سويفت لمشاهدة كيلسي أثناء مبارة فريقه The Chiefs ضد New York Jets في وقت سابق من الموسم على ملعب MetLife.

Taylor Swift, Blake Lively, Ryan Reynolds and Hugh Jackman in new selfie at the Chiefs vs. Jets game. pic.twitter.com/5u3LI5CFHz — Pop Crave (@PopCrave) October 2, 2023

على الرغم من أنه لم يتم تصوير الرباعي معًا، يعتقد أنهم قضوا وقتًا ممتعًا في نيويورك.

صداقة سويفت مع لايفلي ورينولدز قديمة. حيث قامت مغنية البوب بالإقامة في منزلهم عدة مرات.

ظهرت بنات ليفلي ورينولدز أيضًا في ألبومات المغنية، لا سيما في أغنية "بيتي" من ألبومها فولكلور، حيث أشادت سويفت بالفتيات من خلال تسمية شخصيات الأغنية بأسمائهن.

ليفلي تتمتع بروح الدعابة كذلك

وكانت ليفلي قد شاركت رسالة ملهمة حول تمكين المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها بعد حضورها العرض الخاص لفيلم بيونسه الجديد.

وكتبت الممثلة المعروفة بالتزامها بالقضايا الاجتماعية، نصاً مهماً وضرورياً يسلط الضوء على أهمية دعم المرأة والاحتفاء بها في طريقها نحو النجاح والاستقلال، لكنها خصصت أيضا وقتا للمزاح.

بأسلوبها المميز، لم تفوت ليفلي فرصة إدخال لمسة من الفكاهة إلى بيانها حول تمكين المرأة الذي قالت فيه: "عندما كبرت، كانت النساء دائمًا يتنافسن ضد بعضهن البعض. لقد استغرق الأمر مني حتى سن البلوغ لأرى أن غريزة النساء لرفع بعضهن البعض إلى أعلى إمكاناتهن هي القاعدة وليس الاستثناء. معظم أفضل أصدقائي هم من النساء الذين صوروا لي كتهديدات أو منافسة. إن مهمتنا هي أن نظهر للأجيال الشابة القدرة على التوافق بدلاً من الانقسام".

نكتة بيونسيه وتايلور سويفت

لذلك، بعد أن أوضحت أنها أدركت عندما أصبحت بالغة أن النساء ينهضن للوصول إلى إمكاناتهن الكاملة وأنهن لديهن القدرة على التحسن وعدم الانقسام، لم تنس ان تداعب بيونسيه وصديقتها تايلور سويفت قائلة: "كل هذا لأقول لـ @beyonce و@taylorswift لا يجب أن تشعر أي منكما بالتهديد من نجوميتي. هناك مساحة لنا جميعًا".