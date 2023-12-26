إيلاف: يعود مسلسل نتفليكس الناجح Bridgerton في موسمه الثالث عام 2024.

في محور الأحداث ستكون بينيلوبي فيذرنجتون (نيكولا كوجلان) وكاتبة الفضائح السرية، وحبيبها القديم، الرحالة العالمي كولين بريدجيرتون (لوك نيوتن). وهذا يعني أن هذا الربيع سيكون مليئًا رسميًا بـ #Polin، كما أطلق المعجبون على الثنائي - وأنتم على وشك رؤية بينيلوب وكولين بطريقة جديدة تمامًا أثناء خطوهما إلى دائرة الضوء.

سيتم تقسيم الموسم الثالث من Bridgerton إلى دفعتين من أربع حلقات، مع عرض الجزء الأول في 16 مايو، والجزء الثاني بعد شهر في 13 يونيو.

في أعقاب حفل Featherington Ball بالموسم الثاني، أصيبت بينيلوب بالحزن بعد أن سمعت كولين يقول لمجموعة من العزاب إنه لن يغازلها أبدًا. خلاف بينيلوب مع صديقتها المقربة إلويز (كلوديا جيسي) في خاتمة الموسم الثاني لن يساعدها على تحسين مزاجها أيضًا. ولكن في Tudum: A Global Fan Event، أكد كوغلان للمشاهدين أن بينيلوب مستعدة لموسم فاضح جديد في الموسم الثالث.

وفقًا للملخص الرسمي، تدخل بينيلوب الموسم الثالث أخيرًا وهي مستعدة للتخلي عن إعجابها الطويل بكولين. ومع ذلك، هذا لا يعني أنها انتهت من الحب. بدلاً من ذلك، قررت بينيلوب أن الوقت قد حان للزواج - ويفضل أن يكون زوجًا يمنحها الحرية لمواصلة حياتها المزدوجة كـ "ليدي ويسلداون"، بعيدًا عن أعين والدتها وأخواتها المتطفلين.

ومع ذلك، كما جاء في بقية الملخص، "بسبب افتقارها إلى الثقة، فشلت محاولات بينيلوب في سوق الزواج فشلًا ذريعًا. في هذه الأثناء، عاد كولن من رحلاته الصيفية بمظهر جديد وإحساس جاد بالتباهي. لكنه يشعر بالإحباط عندما يدرك أن بينيلوب، الشخص الوحيد الذي يقدره دائمًا كما كان، تعامله ببرود.

حريصًا على استعادة صداقتها، يعرض "كولين" إرشاد "بينيلوب" لمساعدتها في العثور على زوج.

ولكن عندما تبدأ دروسه في العمل بشكل جيد جدًا، يجب على كولن أن يتساءل عما إذا كانت مشاعره تجاه بينيلوب ودية حقًا. ما يعقد الأمور بالنسبة لـها هو خلافها مع الويز، التي وجدت صديقًا جديدًا في مكان غير متوقع للغاية، في حين أن تواجد بينيلوب المتزايد في دائرة الضوء يجعل الأمر أكثر صعوبة للحفاظ على سر شخصيتها السرية "ليدي ويسلداون".

من في بريدجيرتون الموسم الثالث؟

ستعود العديد من وجوه Bridgerton التي أحببتها في الموسم الثالث. نذكر منها جيسي، لوك طومسون (بينديكت بريدجرتون)، جولدا روشوفيل (الملكة شارلوت)، أدجوا أندوه (ليدي دانبري)، روث جيميل (فيوليت بريدجرتون)، لورين أشبورن (السيدة فارلي)، هانا دود (فرانشيسكا بريدجرتون)، سيمون أشلي (كيت شارما). )، جوناثان بيلي في دور أنتوني بريدجيرتون، هارييت كاينز في دور فيليبا فيذرنجتون، بيسي كارتر في دور برودنس فيذرنجتون، جيسيكا مادسن في دور كريسيدا كوبر، فلورنس هانت في دور هياسينث بريدجيرتون، مارتينز إيمانجبي في دور ويل موندريش، ويل تيلستون في دور جريجوري بريدجيرتون. وبولي ووكر (بورتيا فيذرنجتون) وجولي أندروز (ليدي ويسلداون).

هيو ساكس (بريمسلي)، إيما نعومي (أليس موندريش)، وكاثرين درايسديل (جينيفيف ديلاكروا) يكملون طاقم الممثلين الرئيسيين.

سيرحب الموسم الثالث أيضًا بثلاثة ممثلين جدد لسرد هذه القصة الرومانسية. سيلعب دانييل فرانسيس دور ماركوس أندرسون، ويلعب جيمس فون دور هاري دانكورث، الذي قد يفتقر إلى الذكاء ولكنه يعوضه بمظهره المبهر؛ وسيظهر سام فيليبس من The Crown بدور اللورد ديبلينج.