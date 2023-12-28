إيلاف: كشف الفنان العراقي كاظم الساهر في تصريحات صحفية، إنه أنهى تسجيل البومه الجديد والذي يتضمن 13 قصيدة لشعراء متنوعين، إذ يغني من أشعار الراحل كريم العراقي، ثلاث قصائد من ضمنها قصيدة “لا تظلميه” التي تناقش قصة حياته، وجرى تصويرها في إسطنبول، وهي أول أغنية سيتم إطلاقها.

وبين الساهر أن الألبوم يتضمن أيضاً قصيدة من كلماته، وثلاث قصائد لنزار قباني، وقصيدتين للشاعرة الفلسطينية دارين شبير، وقصيدة لشاعرة شابة يمنية أسمها جومانة، إضافة إلى قصيدة للشاعر داود الغنام تحمل اسم “إن ترحلوا” وقصيدة لخليل العيلبوني تحمل عنوان “أعود إليك”.

وأضاف بأنه سيطلق بعد هذا الألبوم ألبوماً آخر، يضم أغنيات باللهجة العراقية فقط.

ويحيي الساهر مساء السبت المقبل، حفلاً ضمن فعاليات “مهرجان الشيخ زايد التراثي” في منطقة الوثبة في أبو ظبي، لتكون آخر حفلاته في العام 2023، بعد أن أحيا حفليين جماهيريين ناجحين، الأسبوع الماضي في “دبي أوبرا”.