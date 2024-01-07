إيلاف: بعد أن أصبحت سيمون آشلي النجمة الصاعدة في الموسم الثاني من مسلسل Bridgerton بدور كيت شارما (وثلاثة مواسم كاملة في Sex Education)، حصلت على فرصتها الكاملة في فيلم إثارة مستقل بعنوان This Tempting Madness، الذي انتهى تصويره بالفعل. أخرجته جينيفر إي مونتغمري، من نص كتبته مع زوجها أندرو إم ديفيس.

يقال أن الفيلم مبني على قصة حقيقية تدور احداثه حول شابة (آشلي) تستيقظ من غيبوبة بعد إصابتها بجروح خطيرة. كما أن ذاكرتها مبعثرة، تجد زوجها معتقلاً.

وعندما تبدأ في تجميع ما حدث في ماضيها، تبدأ بالتشكيك في تصرفاتها، وكذلك في تصورها للواقع.

على صعيد آخر من المقرر أن تقوم آشلي بالعودة لتمثيل دور الفيسكونتة كايت شارما في الموسم الثالث من سلسلة Bridgerton التي تحظى بشعبية كبيرة.

أصدر الموسم مؤخرًا صورًا تشويقية جديدة، أظهرت إحداها كيت وأنتوني (الذي لعب دوره جوناثان بيلي) في عناق عاطفي بعد زواجهما في نهاية الموسم الثاني.

تم التأكيد سابقاً على أن الموسم الثالث من Bridgerton سينطلق على جزأين خلال ربيع 2024، على أن تصل الدفعة الأولى من الحلقات في 16 مايو والثانية في 13 يونيو.