لوس أنجلوس: بدات منصة OSN، خدمة البث الترفيهي في الشرق الأوسط، بعرض الموسم الرابع من مسلسل True Detective ويحمل عناون Night Country، وهو من إنتاج HBO، بشكل حصري على OSNtv وOSN+ بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة، حيث جذبت الحلقة الأولى أكثر من مليوني مشاهد ليلة الأحد عندما تم بثها على محطة HBO و منصة Max التابعة لها في شمال أميركا.

بعد مرور خمس سنوات كاملة منذ إنتهاء عرض الموسم الثالث، حصلنا على فصل جديد من حكايات True Detective، حيث جلبت الحلقة الأولى من Night Country معها العديد من العناصر التي جعلت من الموسم الأول مشوقاً للغاية.

هناك ثنائي من المحققين ذو ماضٍ مشحون، منفصل ومتبادل؛ تحقيق "ميت" أعطي حياة جديدة بشكل غامض؛ مكان يغلي بالتوتر والاضطراب؛ وجرعة من الأشباح الخارقة للطبيعة تتصدر كل ذلك.

بالحديث عن العناصر، كان الموسم الأول حارًا ومشبعاً بالرطوبة الخانقة للجنوب الأميركي، بينما تدور أحداث الموسم الرابع في القطب الشمالي.

نحن على ارتفاع 150 ميلاً فوق الدائرة القطبية، في بلدة جليدية ومعزولة في ألاسكا، وشعارها هو "نهاية العالم".

في اللقطات الافتتاحية، يظهر دب قطبي صغير محشو بعين واحدة والأخرى معطوبة، ومقبرة مليئة بالصلبان وجسد يسقط في البحر تحت سماء منتصف الليل الزرقاء الباردة، بينما تلعب الموسيقى التصويرية أغنية ادفن صديقاً لبيلي إيليش.

لقد حل الظلام بالفعل منذ ثلاثة أيام - حيث اجتاحت الحدود الباردة بشكل مقلق فترة الليل الدائمة السنوية التي تستمر لأسابيع - يتم استدعاء ليز دانفرز (جودي فوستر)، رئيسة الشرطة الصارمة واللاذعة في بلدة إينيس الصغيرة، لتقوم بالتحقيق في اختفاء العلماء الثمانية الذين يعيشون في مركز أبحاث فجأة، ودفعة واحدة.

تتفحص دانفرز المكان، لا يزال فيريس بيولر يغني أغنية "Twist And Shout" من جهاز تلفزيون صاخب. توقف دانفرز الأغنية معلنة أنها تكره البيتلز.

اللحوم لاتزال طازجة إلى حد ما في السندويشات التي تُركت نصف مأكولة، تعلق: "يبدو الأمر كما لو أنهم ذهبوا الى الحمام لقضاء حاجة ولم يعودوا أبدًا". باستثناء أن هناك لسانًا بشريًا على السجادة ولوحة بيضاء مكتوب عليها بشكل خطير جملة: "كلنا أموات".

من المحتمل أن هذا اللسان ينتمي إلى امرأة محلية محلية، كما تظن المحققة، بناءً على علامات تحاكي تكرار لعق الخيط أثناء تثبيت شباك الصيد. وشريكتها القديمة، وهي جندية من ولاية إينوبياك تدعى إيفانجلين نافارو (كالي ريس)، لديها حدس حول مصدر اللسان بالضبط: الضحية الأصلية لجريمة قتل وحشية عملتا عليها معًا قبل ست سنوات. تسببت هذه القضية التي لم يتم حلها في حدوث شقاق بينهما.

ليز عقلانية تمامًا، وتتمتع بذكاء ساخر يخفف من ظلام المسلسل. وتتجلى موهبتها في جعل الشخصيات الصارمة تكسب تعاطف ومحبة الجمهور.

يسلط المسلسل الضوء على خلفيتها الدرامية، بما في ذلك سبب نقلها إلى إينيس كنوع من العقاب المهني، حيث أُجبرت على الانتقال إلى هناك مع ابنة زوجها المراهقة العدوانية.

يلعب فين بينيت دور حيوي ومقنع بدور بيتر بريور، وهو شرطي شاب ذكي وطيب القلب يهاب ويحترم ليز، ويهرع عندما تتصل به كثيرًا مما يعرض زواجه للخطر. والد بيتر، هانك (جون هوكس) هو أيضًا عضو في سلك الشرطة، وهو ساخط من أن ليز هي رئيسته.

بفضل التشويق المخيف والشخصيات النابضة بالحياة مع لمحات لما هو خارق للطبيعة، تمنح مؤلفة المسلسل ومخرجته، ايسا لوبيز، شعورًا فريدًا، وتقترح تلك اللقطات الافتتاحية كيف: يصبح هذا العرض مخيفًا حقًا، بطريقة جيدة.

لوبيز، التي عملت في الغالب في السينما والتلفزيون المكسيكي، جديدة على المسلسل وقالت إنها قدمت لأول مرة Night Country كمسلسل بوليسي مستقل دون وضع True Detective في الاعتبار حتى اقترحت HBO ذلك.

لقد قامت بعمل رائع في تعديل الفكرة. يمتلك Night Country الحمض النووي الأصلي، حيث تكرر ليز ونافارو العلاقة المشحونة والمتوترة بين المحققين اللذين لعبهما هارلسون وماكونوهي، ومع المسحة الخارقة للطبيعة في الموسم الأول.

في Night Country، المدينة بأكملها والثقافة مشبعة بالروحانية والاعتقاد بأن الأشياء التي لا يمكن تفسيرها يمكن أن يكون لها أسباب أخرى من عالم آخر، وهي معتقدات غالبًا ما يحتفظ بها السكان الأصليون في إينيس.



هناك حبكة فرعية صغيرة مشؤومة مع روز أجينو التي تلعب دورها فيونا شو، وهي امرأة غامضة نجت من الموت نلتقي بها وهي تشق بطن ذئب. تعاني روز من رؤى رجل ميت حافي القدمين يُدعى ترافيس يقودها إلى البرية المغطاة بالثلوج لمشاهدته وهو يرقص مشيراً الى مكان ما. أدت هذه التحركات المتقطعة في النهاية إلى اكتشاف روز لجثث الباحثين مدفونة بالثلج وعلامات الرعب تبدو على وجوه الأموات المتجمدة.



صورة تكتشفها دانفرز توحي بأن الأحداث الأخيرة مرتبطة بجريمة القتل القديمة، وهي القضية التي استحوذت على هاجس نافارو - والتي تتوق ليز إلى تركها وراءها؟ لماذا تم العثور على لسان الضحية المقطوع منذ فترة طويلة في مركز الأبحاث الفارغ؟ وكيف يمكن أن يكون مقتلها مرتبطًا باحتجاجات الضحية في شركة التعدين المحلية، التي لا تزال تلوث إمدادات المياه المحلية؟

في نهاية الحلقة يقوم الدب القطبي ذو العين الواحدة بقطع الطريق على نافارو وهي تقود سيارتها ويمكن رؤية يد طفل تخيم بشكل مخيف على كتف دانفرز أثناء نومها في مشهد سابق، وصوت يقول "إنها مستقيظة" في الحادثتين، وهي نفس الجملة التي نطق بها احد العلماء قبل اختفائهم.

بدءًا من كآبة الجريمة الحقيقية ووصولاً إلى الطبيعة الخارقة المثيرة للأعصاب، هناك ما يكفي من العناصر المرعبة التي ستشدنا لإنتظار الحلقات الخمس القادمة.