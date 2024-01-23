إيلاف: يؤكد لي تشايلد مؤلف سلسلة كتب Reacher أنه تم اختيار الكتاب الذي ستبنى عليه أحداث الموسم الثالث، ويكشف عن قصة فردية لشخصية آلان ريتشسون.

Prime Video عرضت مؤخراً الموسم الثاني الذي حطم الأرقام القياسية، وشهد تعاون جاك ريتشر مع فرانسيس نيجلي (ماريا ستين)، وكارلا ديكسون (سيريندا سوان)، وديفيد أودونيل (شون سيبوس) لاكتشاف سبب استهداف أصدقاء من ماضيهم تم قتلهم تباعاً.

عبر ثماني حلقات، مقتبسة من رواية لي تشايلد التي تحمل عنوان Bad Luck and Trouble، تعمق المسلسل في تاريخ بطل الرواية وعلاقاته السابقة. انتهى الموسم الثاني من Reacher بانفصال البطل عن فريقه بعد سعيه للانتقام من شين لانجستون.

وفي تعليقات لـ The Messenger، أكد تشايلد أن كتاب Reacher للموسم الثالث سيشاهد فيه Jack Reacher بمفرده. قام المنتج التنفيذي أيضًا بالتشويق لمشهد افتتاحي رائع يحدد نغمة الحلقات القادمة قائلاً: "لقد تم اختياره. وهو اختيار جيد. أعتقد أننا كنا مبدعين للغاية بشأن كيفية تسلسل القصة. شعرنا أننا بحاجة إلى كتاب يركز على Reacher بمفرده للموسم الثالث. ولذا كان السؤال هو أي قصة ستكون الأفضل لتحقيق ذلك، وأي منها سيكون لها مشهد افتتاحي رائع، وقد وجدنا القصة التي أحببناها".

هناك 28 كتاباً من روايات Reacher الرئيسية، مع ظهور الكتاب التاسع والعشرين لأول مرة في وقت لاحق من عام 2024. ومن بين هؤلاء، يناسب Worth Dying For قصة Jack Reacher منفرداً بعيداً عن أفراد وحدته.

صدرت الرواية عام 2010، ووصفت بأنها واحدة من أفضل الروايات في السلسلة. تبدأ القصة عندما يصل جاك إلى بلدة ريفية في نبراسكا في وقت متأخر من إحدى الليالي. وفي حانة فندق متواضع، يسمع طبيبًا مخمورًا يرفض مساعدة ضحية عنف منزلي.

يغير الطبيب نغمته بمجرد تدخل Reacher. كما أنه يكسر أنف الزوج المسيء. ولكن اتضح أن الزوج المسيء هو سليل عشيرة قوية، مما يؤدى إلى تورط Reacher في حالة اختفاء لم يتم حلها.

سيستمر هذا التقليد في Reacher، حيث يتضمن كل موسم مشهدًا لجاك وهو يدافع عن ضحية عنف منزلي.

والمرشح المحتمل الآخر، هو كتاب Die Trying، وهو الكتاب المفضل لدى ريتشسون. تشهد المغامرة الفردية اختطافه في شيكاغو مع امرأة مهمة جدًا.

على الرغم من أن القرار الخاص بالموسم الثالث قد تم اتخاذه قبل ظهور الموسم الثاني بوقت طويل، إلا أن التركيز الفردي على Reacher سيكون تغييرًا مرحبًا به بالنسبة للبعض بعد ردود الفعل المنقسمة على لم شمل Reacher مع افراد وحدته في الموسم الثاني.

حصل الموسم الأول الذي انتجته منصة Prime Video، والذي طوره المنتج Nick Santora، لأول مرة على تقييمات قوية، ولكن مع بث الجزء الثاني، كان هناك نقاش حول ما إذا كان طاقم الممثلين الداعمين قد شتت التركيز حول Reacher.

فنادرًا ما يواجه الثلاثي، جنبًا إلى جنب مع جاك ريتشر نفسه، أي محنة حقيقية طوال حلقات الموسم الثاني الثماني. يتغير ذلك في النهاية، ولكن بحلول ذلك الوقت يبدو الأبطال لا يقهرون إلى حد ما.

وهذا على النقيض من الموسم الأول، حيث قدم روسكو (ويلا فيتزجيرالد) وفنلندا (مالكولم جودوين) نظيرًا لشجاعة الشخصية الرئيسية. حتى أنهم كانوا يتحدونه في بعض الاحيان، الأمر الذي أعطى الحلقات شعورًا أكثر ثباتًا.

أما الموسم الثاني من Reacher، نظرًا لكونه أكبر بكثير وأكثر ارتباطًا بالخلفية الدرامية وتاريخ الشخصيات، خروجًا حادًا عن سحر البلدة الصغيرة الذي نال المسلسل الثناء عليه في البداية. يمكن أن يساعد الموسم الثالث من Reacher الذي يركز بشكل أكبر على جاك باعتباره ذئبًا وحيدًا، على عودة العرض إلى جذوره.