إيلاف: مع اقتراب موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات، المقرر يوم 15 فبراير على نتفليكس، يعود العمل الذي حقّق نجاحا لافتا في موسمه الاول، حاملًا الكثير من القصص الجديدة والأحداث الغامضة التي ستقلب الأمور رأسًا على عقب ضمن أروقة مدرسة الروابي للبنات.

سنرى صداقات على المحك، علاقات جديدة و تحالفات غير متوقعة، وستتم مواجهة تحديات صادمة - كل ذلك داخل حدود فقاعة وردية هشة.

الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات من إنتاج "فيلمزيون" ومن إخراج "تيما الشوملي"، وكتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال مع إسلام الشوملي، وتشارك في بطولته مجموعة من الوجوه الجديدة من بينها "تارا عبود" في دور "سارة"، و"سارة يوسف" في دور "تسنيم"، و"تارا عطاالله" في دور "نادين"، و"كيرا يغنم" في دور "هبة"، و"تاليا الأنصاري" في دور "شمس"، و"رنيم هيثم" في دور "فرح".

يعرض الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات حصريًا على نتفليكس اعتبارًا من 15 فبراير وفي 190 دولة حول العالم.