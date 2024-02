إيلاف من بيروت: بدأت منصة +OSN بعرض مسلسل الدراما House of Gods على شبكتها بدءاً من 25 فبراير، حيث يتوفر المسلسل المكون من ست حلقات باللغتين العربية والإنجليزية.

ويُعرض المسلسل على OSNtv بالتزامن مع عرضه على +OSN، ويروي قصة عائلة عراقية أسترالية تجد نفسها في عالمٍ من القوة والمزايا عندما يتم انتخاب رب العائلة رئيساً لرجال الدين في مسجد الحي. ويأخذ المسلسل المشاهدين في رحلة للتعرف على العائلة والمجتمع الذين يقودهما رجل الدين أثناء استكشاف الثمن الشخصي للقوة والطموح.

وتولت شركة Matchbox Pictures، التابعة لشركة Universal International Studios التي تندرج تحت مظلة مجموعة Universal Studio، إنتاج المسلسل الجديد، وهو من إخراج فاديا عبود، مخرجة فيلم Here Out West ومسلسلي Year Of وFive Bedrooms. ويضم العمل العديد من النجوم البارزين بمن فيهم أسامة سامي (من فيلمي Ali’s Wedding وShayda ومسلسل Savage River)، إلى جانب الفنان العالمي الحائز على جوائز كامل الباشا (من فيلم The Insult ومسلسل Culprits)، ومايا عباس (من مسلسل Savage River)، وصفية أرين (من مسلسل Bump)، بالإضافة إلى الفنان الراحل سيمون الراعي (من مسلسل Last King of the Cross)، وبريسيلا الدويهي (من مسلسل Special Ops:Lioness وفيلم Babyteeth) وماجد شكر (من مسلسلي Stateless وNowhere Boys).

وشارك أسامة سامي بتأليف وكتابة العمل وإنتاجه التنفيذي، لا سيما أن والده كان رئيساً لرجال الدين، حيث يحتفي المسلسل بمجتمعه ويعرض عاداته ومشاكله.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسامة سامي: "يشكل السرد القصصي إحدى أبرز أساليب التواصل، وهو الطريقة التي نخبر بعضنا بأننا لسنا وحيدين في هذا العالم. ويتجاوز المسلسل جميع الحدود الثقافية والدينية ليربط بين مشاعر الأفراد من مختلف الثقافات والأديان".