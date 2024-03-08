إيلاف من القاهرة: كشفت تقارير عن أن النجم السينمائي توم كروز الذي تستقر صورته الذهنية لدى الملايين بأنه الرجل الوسيم الذي تحلم به الفتيات، لا يتمتع بكل هذا البريق والاستقرار في العلاقات واقعياً، أي أن صورته البراقة "سينمائية" أكثر منها "واقعية"، وآخر عثراته العاطفية مع التيكتوكر الروسية إلسينا خيروفا خير دليل على ذلك، فقد انتهت العلاقة بينهما بعد عدة أشهر، وسط تأكيدات بأنها هجرته لأنه طلب الزواج منها بسرعة غير متوقعة.

لماذا لا يتعثر الرجل الوسيم؟

صحيفة "ماركا" المدريدية قالت إن الرومانسية بين توم كروز وإلسينا خيروفا كانت قصيرة، و لكن لماذا يحدث ذلك دائماً لأحد أشهر النجوم في هوليوود؟ بل لماذا يحدث ذلك مع أحد أكثر النجوم وسامة وجاذبية؟

في تفسير "عثرات كروز العاطفية"، يقول التقرير :"هناك لحظة معينة، يصبح الرجال الذين يتمتعون بالشهرة والوسامة والسلطة والمال شديدي التوتر، لقد تجاوز كروز الستين من عمره ولم يعد ذلك الشاب مع التقدم في السن، مما يجعله عنيداً، وهو أمر مزعج لأي امرأة".

وكان كروز قد قرر الكشف عن علاقته مع الحسناء الروسية بشكل علني للجميع في أوائل كانون الأول (ديسمبر) لكن العلاقة لم تدم أكثر من بضعة أشهر، والمفاجأة أنه لميكن مناسباً لذوق خيروفا .

طلاق كروز 3 مرات

مر توم كروز بالفعل بثلاث حالات طلاق في حياته، وفقاً لموقع Radar Online، تخلت إلسينا خيروفا عن توم كروز لأنه طلب منها الزواج منه بعد بضعة أشهر فقط من المواعدة، وهو الأمر الذي لم تقتنع به الحسناء الروسية، وهو سيناريو مكرر في علاقات النجم السينمائي، فقد التقى بنجمة البوب ​​شاكيرا بعد انفصالها مباشرة عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، و كاد كروز أن يعلن حبه لها في اليوم الذي التقيا فيه.

كروز يحب الروسية بجنون

المصادر القريبة مما حدث بين كروز وخيروفا، تؤكد أنه وقع في حبها بجنون، بل وفي وقت قياسي، لكن النجمة الروسية لم تكن على استعداد لأخذ الأمور إلى المستوى التالي بعد.

وعلى الرغم من معرفتها بالفعل بكل شيء عن النجم الشهير، وخاصة ما يتعلق بماضيه، إلا أن نهاية العلاقة حدثت بسبب رغبته في أخذ العلاقة إلى مستويات أخرى، لم تكن هي مستعدة لها.

تشير التقارير إلى أن توم كروز يفعل ذلك بانتظام في كافة علاقاته، فهو يطلب من النساء الزواج سريعاً، لكن هذه الطريقة القديمة في العلاقات ليس ما تتوقعه النساء هذه الأيام، وهذا يدل على أن توم كروز يملك جاذبية لا خلاف عليها في عالم السينما، لكنه ليس بهذا البريق في الواقع، وخاصة حينما يتعلق الأمر بعلاقاته الرومانسية.