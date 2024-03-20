إيلاف من الرياض: أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، أن فيلم "رحلة 404" الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، بمشاركة مجموعة من النجوم، سيفتتح فعاليات دورته الثالثة، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 17 إلى 21 نيسان (أبريل) 2024، في سينما لوك بجليندال في كاليفورنيا.

كما كشف المهرجان عن البوستر الرسمي لدورته المنتظرة، والذي تم تصميمه من قِبل المخرجة الفنية نانسي شحاتة، وهو عبارة شجرة زيتون تتوسط شريط سينمائي.

من ناحية أخرى، من المنتظر أن تكشف إدارة المهرجان خلال الفترة المقبلة عن قائمة الأفلام والتكريمات المرتقبة في الدورة التي تقام للمرة الثالثة على التوالي.

فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

كانت الدورة الثانية لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، قد حملت اسم المخرج الكبير محمد خان، وكُرم خلالها المخرج الكبير خيري بشارة بمنحه جائزة "إنجاز العمر لعام 2023"، والفنانة ليلى علوي، بجائزة "عزيزة أمير".

يشار إلى أن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.