إيلاف من دبي: بعد النجاح الكبير الذي حققته في حفلها مع الجمهور في كوكاكولا ارينا دبي، تستعد "شمس الأغنية اللبنانية" نجوى كرم للقاء الجمهور المغربي في مدينة الرباط ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024 ، وذلك على مسرح منصة "النهضة" مساء يوم 27 حزيران (يونيو) 2024.

ويأتي حفل مهرجان موازين بالمغرب، بعد أن تكون نجوى كرم قد التقت مع الجمهور العربي في ألمانيا يوم 22 حزيران (يونيو) 2024 بـ"أوبرهاوزن – دوسلدورف، بمشاركة الفنانة أصالة ومن تنظيم "مومنتس ايفانتس"، والذي أعلنت الشركة المنظمة عن نفاذ جميع التذاكر الحفل "Sold Out" ، وتم إضافة تذاكر أخرى بناء على طلب الجمهور وكثافة الطلب.

كما تلتقي نجوى كرم الجمهور العربي في قبرص الشمالية يوم 1 حزيران (يونيو) 2024.

هذا وكانت نجوى كرم قد تصدرت معظم قوائم المنصات الإجتماعية "تريند" بحفلها الكبير في دبي، الذي حمل تفاعل كبير بين الحضور في قاعة كوكاكولا ارينا دبي، مع الأغنيات المتعددة التي قدمتها ومن بينها المفاجأة الكبرى، غنائها مقدمة مسلسل "الزير سالم" الى جانب غنائها الأغنية المنفردة الجديدة لأول مرة على المسرح "لو سألوا حبيبي" والتي حملت كلمات الشاعر الراحل الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار الدكتور طلال، لتؤدي أيضاً أغنية خليجية من أغاني الفنان الراحل طلال مداح بعنوان "ما دام معايا القمر" برفقة الإيقاعات الخليجية والفرقة الموسيقية بقيادة ايلي العليا، ومن تنظيم "مومنتس ايفانتس".