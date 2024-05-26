إيلاف من لندن: يعتقد البعض أن هولندا تشرع التعامل مع المواد المخدرة، وعلى رأسها "الحشيش" سواء بالتعاطي أو غيره دون أي قيود قانونية، والحقيقة أن هذا هو "الفخ" الذي يقع فيه البعض، حتى المشاهير منهم، فقد غرمت السلطات الهولندية مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج في هولندا بعد أن تم القبض عليها في مطار أمستردام وبحوزتها مادة الحشيش، وفق ما أفادت وسائل إعلام هولندية.

كما تفاجأ جمهور نيكي ميناج، التي كان من المقرر أن تحيي حفلة موسيقية في لندن مساء السبت 25 أيار (مايو) بنشرها صورا خلال استجوابها في نفس اليوم، على صفحتها عبر منصة الإنستغرام، والتي تحظى من خلالهاى بمتابعة 229 مليون فولورز، أي أنها نجحت في جعل قضيتها "قضية رأي عام عالمي".

هولندا ترفض كشف هويتها

وفي حين أكدت السلطات الهولندية إلقاء القبض على مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 41 سنة، رفضت في نفس الوقت تأكيد هويتها، إذ قال الناطق باسم الشرطة الهولندية روبرت كابيل:"نحن لا نؤكد بتاتا هوية شخص محتجز، لكن يمكنني أن أؤكد أننا أوقفنا امرأة تبلغ 41 عاما يشتبه في محاولتها تصدير مخدرات خفيفة المفعول إلى بلد آخر"، وذلك وفقاً لتقرير "مونت كارلو الدولية".

كما أضاف المتحدث باسم السلطات الهولندية أنه تم إطلاق سراح المغنية بعد دفع غرامة "معقولة" مشيرا إلى أن "القضية أغلقت".

الحشيش للأمن وليس لها

من جهتها، كتبت المغنية على منصة "إكس" أن السلطات الهولندية أخبرتها بأنها عثرت على مادة الحشيش في حقائب تعود وفقا لها إلى عنصر أمن يعمل لصالحها وأضافت "أخذوا حقائبي دون موافقتي" مؤكدة أن عنصر الأمن أبلغهم بأن رزم الحشيش تعود إليه.

ويجدر بالذكر، أنه خلافا للفكرة السائدة خارج هولندا، فإن بيع الحشيش والقنب ومشتقاتهما واستهلاكها ليس قانونياً في هولندا التي تشتهر بالمقاهي والمتاجر التي تبيع الحشيش، والمنتجات التي تحوي هذه المادة المخدرة، كما أن نقلها إلى بلد آخر يعتبر غير قانوني، ويتم تجريمه.