عمان: نشر الثنائي الملكي ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين، بالتزامن مع ذكرى زواجهما الأولى، والتي تصادف اليوم 1 حزيران (يونيو)، أول صور رسمية للأميرة رجوة بالحمل الذي كان سبق وتم الإعلان عنه بشكل رسمي في 10 نيسان (أبريل).



حماسه للمولود الجديد

مع اقتراب قدوم مولوده الأول، أشار الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في مقابلة مع قناة العربية، إلى أنه وزوجته متحمّسان لقرب قدوم المولود، مؤكدًا أن "كل شيء سيتغير مع الأولاد".

وعن توقعاته لشعور الأبوة، قال: "لا أعلم ماذا عليّ أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون، الوالدة بدأت بشراء أغراض منذ أسابيع، إن شاء الله إنها مرحلة جميلة".

وتابع أن حياته تغيرت إلى الأفضل، واصفاً عثوره على شريكة حياته بأنه "نعمة كبيرة".

تجربة الزواج

كما تحدث عن تجربة الزواج قائلاً : "الزواج ساعدني أن أكون أكثر هدوءاً، رجوة هادئة، وهنيّة وخفيفة دم، كما أن لديها صديقات في الأردن منذ زمن، لذلك هي معتادة على البلد، وهذا سهّل عليها كثيرًا".

وكانت العائلة الملكية قد احتفلت أيضاً بعيد ميلاد الأميرة رجوة، بنهاية أبريل، حيث شارك وقتها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني صورة مميزة على إنستقرام ظهر فيها برفقة الأميرة وكتب عليها "أسأل المولى عز وجل أن يديم المودة بيننا.. كل عام ورفيقة العمر بألف خير".