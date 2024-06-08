إيلاف من القاهرة: صدمة حقيقية تسبب فيها نجم الغناء عمرو دياب الملقب بـ"الهضبة"، فقد صفع معجباً حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في أحد حفلات الأفراح "الجمعة" وتسبب المقطع في ثورة غاضب حقيقية في العالمين الواقعي والافتراضي.

عمرو دياب هو أحد أساطير الغناء العربي في العقود الأخيرة، ويسجل حضوره القوي طوال 40 عاماً، حيث كانت بدايته عام 1983، وهو يبلغ الآن 63 عاماً، مما يجعله يعيش ضغطاً نفسياً هائلاً للاستمرار في عالم النجومية، الأمر الذي قد يكون له تأثيره في انفعالاته وتجاوزاته في الفترات الأخيرة.

عمرو دياب يصفع معجبًا.



سقطات ما يسمى بالهضبة #عمرو_دياب تتزايد وتظهر مدى انفعالاته السريعة وغضبه ضد معجبيه، قبل كل شيء الفنان يجب ان يكون كتلة من الاحاسيس والرقي وخاصة مع محبيه لانه موجود بسبب دعمهم وحبهم له.

يجب مقاطعة هذا الرجل كليًا حتى لا يكرر افعاله.#مصر #لبنان #العراق… pic.twitter.com/Z3ZGuEhTXg — Chadi Mansour (@chadiman) June 8, 2024

من هو الشاب الذي صفعه عمرو دياب؟

المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية يحمل قدراً كبيراً من الاهانة للشاب الذي تلقى الصفعة، وبالفعل ظهرت معلومات حول هويه الشاب وتبين أنه يدعى محمد سعد أسامة تخرج من كلية التجارة قسم محاسبة ومن مواليد محافظة الأقصر ويقيم في القاهرة، فيما طالبه المغردون بسرعة التقدم بشكوى وبلاغ للنائب العام ورفع دعوى قضائية ضد عمرو دياب.

المصريون يطالبون عمرو دياب بالاعتزال

في الوقت الذي انسحب الشاب بعد تلقيه الصفعة دون إبداء ردة فعل، ثارت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثائرة الآلاف من الجماهير، حيث طالبوه بضرورة مقاضاة عمرو دياب، كما دشن المغردون حملة ضد الفنان عمرو دياب وطالبوه بالاعتزال، وبادر البعض بالانسحاب من متابعة الفنان المصري عبر منصات التواصل.

وكان الشاب قد حاول التقاط صورة سيلفي مع الفنان الملقب بـ"الهضبة" خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، على نجل رجل الأعمال منصور عامر، داخل أحد الفنادق بالقاهرة، ليفاجأ برد فعل عنيف وقيام الفنان بصفعه أمام الحاضرين ما أثار استهجان الجميع واستنكارهم.

تجاوزات عمرو دياب

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها عمرو دياب في مشكلة مماثلة، إذ سبقها طرد مهندس الصوت بطريقة "غير لائقة"، كما وصف سائقه بالحيوان في فبراير الماضي.

وقبل الواقعتين وفي العام 2018 ضرب أحد حراسه الشخصيين خلال حفل، بعد صعود أحد الحاضرين على المسرح لالتقاط صورة معه، حيث تدخل الحارس لمنعه من الوصول إليه، لكن عمرو دياب أبعد الحارس عنه بسرعة وضربه أمام الجمهور.

هل تجتمع النقابة؟

نفى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية الأخبار المتداولة حول وجود اجتماع لنقابة الموسيقيين، بشأن واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد الجماهير بفرح ابنة المنتج محمد السعدي، وقال المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين في بيان السبت: "لا يوجد أي اجتماعات غدا لمجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ونفي هذه الأخبار التي انتشرت عن وجود اجتماعات داخل النقابة بشأن واقعة الفنان عمرو دياب".