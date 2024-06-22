إيلاف من القاهرة: قالت الفنانة كندة علوش إن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول اتصل بها أكثر من مرة للاطمئنان على صحتها ودعمها، بعد معرفته بنبأ إصابتها بسرطان الثدي.

وأوضحت كندة مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب، أنها فوجئت باتصاله وسعدت به كثيرا، قائلة: "محمد صلاح عرف من حد إني تعبانة فحصل على رقم هاتف زوجي عمرو، وكلمه يطمن عليا".

أضافت: "صلاح قال لي في أي لحظة أنا بيتي في لندن موجود لو هتيجيوا تعملوا فحص، ولو محتاحين أي حاجة ولو عاوزين تبعتوا لي الفحوصات وأنا أعرضها على الأطباء في لندن".

ووفقاً لموقع e3lam.com المصري تابعت :"اتصل صلاح مرة تانية بعمرو زوجي وكلمني وقالي أخبارك إيه، قلت له ازيك أنا كويسة جدا ومبسوطة إني بسمع صوتك، وكنت في غاية السعادة"

وواصلت كندة علوش: "وقتها قالي أنا بس بقولك إن ليكي عيلة وبيت في لندن لو احتاجتي حاجة مش هنتأخر عليكي لأنك غالية علينا كلنا.. ووقتها حقيقي أدركت هو قد إيه إنسان حقيقي وبسيط".