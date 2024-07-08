القاهرة: صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية ياسمين علي بعنوان "حلوة الدنيا" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي و ساوند كلاود.

تبعث أغنية "حلوة الدنيا" رسالة تفاؤل ودعوة للحياة والعيش بكل بساطة بعيداً عن التعقيدات والمبالغة بالحزن والتفكير، فالحياة تستحق العيش بضحكة ونظرة تفاؤلية للمستقبل.

وجاءت أغنية "حلوة الدنيا" باللهجة المصرية وبقالب غنائي بعث الدفء والفرح والسرور، وقام على الجمع بين مقامي البيات والسيكاه.

صُورت أغنية "حلوة الدنيا" على طريقة الفيديو كليب في العاصمة اللبنانية بيروت تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، وعكس الكليب أجواء الأغنية الفرحة والطاقة الإيجابية.

من جهة ثانية، انتهت ياسمين علي من تصوير أغنية "الأصول العربية" في لبنان مع المخرج فادي حداد، ومن المُقرر طرحها خلال المرحلة القادمة.

أغنية "حلوة الدنيا" من كلمات احمد حسن راؤول والحان سامر ابو طالب وتوزيع عمر اسماعيل وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.