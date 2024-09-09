إيلاف من الرياض: أطلقت "أكاديمية MBC" مبادرة جديدة بعنوان "معامل التطوير" بهدف إعداد وتمكين جيل جديد من صانعي الأفلام الشباب في المملكة العربية السعودية.

تحمل هذه المبادرة تحت مظلتها عدداً من البرامج الرديفة المتعلقة بقطاع صناعة الأفلام، أولها "معمل تطوير كتّاب السيناريو" الذي يُعد أول الغيث في هذه المبادرة، على أن تنطلق البرامج الأخرى تباعاً في المرحلة القادمة لتشمل عدداً من الاختصاصات المتنوعة على غرار الإنتاج والإخراج وغيرها.

المبادرة وأهدافها المستقبلية

في هذا السياق، استضافت القاعة الكبرى في "أكاديمية MBC" في الرياض فعاليةً خاصة احتفاءً بإطلاق مبادرة "معامل التطوير" وبدء برنامج "معمل تطوير كتّاب السيناريو"، حيث جرى تقديم شرح تفصيلي عن المبادرة وأهدافها الحالية والمستقبلية.

إلى جانب استقبال المتقدمين من الطلاب وتعريفهم بما تتضمنه المبادرة من برامج متميزة تهدف إلى تطوير قدراتهم الكامنة والاستثمار في مواهبهم ورفع كفاءاتهم وتدريبهم ضمن مختلف اختصاصات صناعة الأفلام التي تندرج تحت هذه المبادرة.

وخلال الفعالية، أشار بندر سيف مدير المشاريع في أكاديمية MBC إلى أن "معمل تطوير كتّاب السيناريو" قد انطلق منذ الأول من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي مع التركيز على تقنيات كتابة السيناريو ومهارات سرد القصص وإدارة وتطوير المشاريع السينمائية، وهو مستمر على مدى نحو ثمانية أشهر.، شأنه في ذلك شأن البرامج التخصصية القادمة التي ستنطلق في وقت لاحق.

وأضاف بندر سيف: "يأتي إطلاق "مبادرة معامل التطوير" في سياق التزام "أكاديمية MBC بتمكين الجيل القادم من صانعي الأفلام في المملكة العربية السعودية، حيث سيكون لدينا في البرنامج الأول 40 مرشحاً يتنافسون على 14 مقعداً ضمن البرنامج، على أن يتم اختيار أفضل أربعة كتّاب لتلقي تدريباً حصرياً على إدارة عملية الإنتاج السينمائي باختصاص ((Show-runners)) مع طرح أربعة مشاريع أفلام واعدة."

جدير بالذكر أن المنتج التنفيذي المعروف الأستاذ رشيد همام يشرف على البرنامج إلى جانب زينب أبو السمح الرئيسة التنفيذية لأكاديمية MBC والمديرة العامة لاستوديوهات MBC السعودية، فيما سيقوم الطلاب خلال فترة البرنامج بإنشاء عرض كتابي وعرض تقديمي وكتابة نص، إلى جانب تعلم مهارات عرض الأفكار على المنتجين والجهات العارضة، وفهم متطلبات السوق الإنتاجية لتقديم المشاريع القادرة على تلبية احتياجات الشركات المنتجة والمشاهدين على حدٍّ سواء، إلى غيرها من المهارات.