إيلاف من نيويورك: احتفلت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز بعيد ميلادها الـ55 عارية تماما، وجاء الاحتفال بهذه الطريقة ولسان حالها يقول :"لازالت شابة وبلا عيوب"، وبادرت بإهداء الصورة لزوجها مايكل دوغلاس الذي يحتفل بعيد ميلاده أيضاً، فقد بلغ 80 عاماً.

بعض متابعي إنستغرام انتقدوا النجمة العالمية بسبب الصورة العارية، وجاء في أحد التعليقات :"أنا آسف، ولكن هذه الصور تبدو مبتذلة"، وقال آخر :"كيف يشعر ابنك عندما يرى هذه الصورة؟ لماذا التعري؟ إنه أمر جيد في نظر زوجك، لكن إظهار جسدك بهذه الطريقة للعالم أجمع أمر رخيص للغاية"

وقال ثالث :"من الواضح أنك لا بد أن تكوني يائسة، وتبحثين عن أدوار سينمائية جديدة، لا أستطيع أن أفهم لماذا تفعل الأم ذلك".