إيلاف من القاهرة: نال الفيلم المصري رفعت عيني إلى السماء جائزة "ڤارايتي" لأفضل موهبة في الشرق الأوسط لعام 2024 للمخرجين المصريين ندى رياض وأيمن الأمير عن فيلمها "رفعت عيني للسما"

وجائزة "ڤارايتي" تم إنشائها قبل ثمانية سنوات تحديدًا في 2016، لتشجيع المواهب الاستثنائية في الوطن العربي، وقد حصدها من قبل أعمال هامة مثل "القضية 23" للمخرج زياد دويري، والذي ترشح للمنافسة على جوائز الأوسكار، والعام الماضي كانت من نصيب "وداعا جوليا" للمخرج السوداني محمد كردفاني.

أما فيلم "رفعت عيني للسما" فيشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة، وقد حصد في وقت سابق جائزة "العين الذهبية" لأفضل فيلم تسجيلى بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسها.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.