إيلاف من الرياض: ينطلق الموسم الثاني من الدراما التركية "المتوحش" على "MBC دراما"، حيث يجد يمان نفسه وسط حقائق موجعة بعد رسالة من الماضي.

في هذا الموسم، يتابع المشاهدون رحلة يمان المحفوفة بالمخاطر بعد اكتشافه لرسالة تركتها رويا؛ رسالة غيّرت مجرى الأحداث وأعادت شبح الماضي ليلاحق الجميع.

ويواجه يمان تحديات شائكة، بين إخفاء الحقائق عن والدته نسليهان التي خرجت حديثاً من السجن، وبين حقيقة فراقه لحب حياته، رويا، التي هجرته في ظروف غامضة.

رغم محاولاته للنسيان، فإن رسالتها المخبأة بين صفحات كتاب قديم تضعه أمام قرار لا مفر منه.





مواجهات وأسرار لا تنتهي

وسط التوترات المتزايدة، يكتشف يمان أن سرحان يلعب دوراً أكبر مما كان يتوقع، وقد قايض حرية والدته بشروط قاسية، مما دفع العائلة لخسارة كل شيء. تتعقد الأمور حين يقرر يمان البحث عن الحقيقة والتصدي لأعدائه مهما كلفه ذلك، حتى لو اضطر للتحالف مع ألد خصومه.





طاقم العمل وتوقيت العرض

يشارك في بطولة "المتوحش 2" مجموعة من النجوم المميزين، بينهم هاليت أوزغور ساري، دولوناي سويسيرت، يورداير أوكور، تايانش أيايدين، بيرتان أصلاني، وظهور خاص للممثلة سيماي بارلاس في دور رويا. يُعرض المسلسل على قناة "MBC دراما" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.