إيلاف من القاهرة: كعادته أثار عمرو دياب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حذفه جميع الصور والفيديوهات من على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، والذي يحظى بمتابعة أكثر من 31 مليون فولورز.

وتساءل الجمهور عن سبب حذف عمرو دياب، جميع صوره ومنشوراته، حيث توقع البعض أن يكون ذلك تمهيدًا لطرح ألبوم غنائي جديد له، أو مفاجأة أخرى يحضر لها في الفترة الحالية، ولم يتضح ما إذا كان الحساب قد تعرض للاختراق مثلاً، أو هي مجرد طريقة لجذب الأنظار كما اعتاد النجم المصري الذي يجيد تصدر الترند، وجذب الأنظار دائماً.

وكان عمرو دياب قد قرر مؤخراً مقاطعة الحفلات الخاصة، والأفراح وغيرها نهائياً، مكتفياً بالحفلات العامة فقط، ويبدو أن للأمر علاقة بقضية الصفعة الشهيرة التي وجهها قبل أشهر لشاب مصري في أحد الأفراح، وتسببت الواقعة في جدل كبير، وغضب أكبر من النجم الشهير.

ويحيى عمرو دياب حفلا غنائيا في مدينة الجونة تزامنا مع إقامة فعاليات الدورة السابعة من المهرجان السينمائي، حيث من المقرر إقامته يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، وذلك حسبما أعلن.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل عدد كبير من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وفي سياق متصل، يستعد عمرو دياب، لإحياء حفله الغنائي في القاهرة يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.