إيلاف من القاهرة: في حكم قضائي أثار ضجة كبيرة في مصر، قضت محكمة جنح التجمع بالقاهرة، بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه (4 دولارات) وتعويض 10 آلاف جنيه (200 دولار) في اتهامه بالتعدي بالصفع على الشاب سعد أسامة مع براءة الأخير، والذي قال عقب النطق بالحكم أنه لا يريد تعويضاً وكل ما يسعى إليه اعتذاراً علنياً من عمرو دياب.

الحكم أثار ضجة كبيرة في مصر على الرغم من أن التعليق على أحكام القضاء ممنوع قانوناً، ولكن مبلغ الـ 4 دولارات أثار موجة من الغضب لدى البعض، والسخرية لدى البعض الآخر، وهو نفس ردة الفعل عن التعويض الذي لم يتجاوز 200 دولار، حيث أكد البعض في تعليقاتهم عبر منصات التواصل الإجتماعي أن الشاب المصفوع أهدر حقه حينما امتنع عن رد الصفعة للفنان عمرو دياب.

وأشار البعض الآخر إلى أن مبلغ التعويض "مهين" بالمقاييس المادية والمعنوية، فيما أشار فريق ثالث إلى أن إصرار الشاب على التقاط صورة مع عمرو دياب بهذا القدر من الإلحاح يجعله يستحق ما حدث له بداية من الصفعة وصولاً للتعويض المهين.

بدايات التحقيق في الواقعة

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قررت إحالة الشاب سعد أسامة صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح في اتهامه بالتعدي على الأخير داخل حفل بالقاهرة.

كما قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الفنان عمرو دياب لمحكمة الجنح في واقعة التعدي على شاب داخل حفل بأحد الفنادق بالقاهرة، وقال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد عمرو دياب في التحقيقات، أنه كان مدعو من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلب من الفنان إلتقاط صورة تذكارية معه.

وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة :"أخرجت هاتفي المحمول واثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعي على وجهي ونهرني أمام الحضور".

فحص فيديو الصفعة

وأمرت النيابة العامة، بفحص الفيديو المتداول لحظة تعدي الفنان عمرو دياب على الشاب خلال حفلة بإحدى فنادق القاهرة، كما، أمرت بالتحفظ على فيديو الاعتداء على الشاب أثناء إحدى الحفلات بالقاهرة.

وكشف مصدر أمني، أن محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضرا ضد شاب يتهمه فيه بالتعدي على موكله بالقاهرة الجديدة.

أوضح المصدر، أن محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضر ضد شاب يفيد بتعدي الأخير على موكله بعدما حاول التقاط صور سيلفي معه، في إحدى الحفلات داخل فندق بالقاهرة.

وحصل موقع "صدى البلد" على نص أقوال الفنان عمرو دياب في واقعة صفع شاب على وجهه داخل أحد الفنادق في القاهرة الجديدة.

نص أقوال عمرو دياب كالآتي :

س: ما اسمك

ج: اسمي عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب السن 63 عاماً، مطرب غنائی و مقیم في الجيزة.

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بصفع المجني عليه / سعد أسامة على وجهه دون احداث اصابته على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج : محصلش

س: ما الذي حدث إذا وما هي ظروف حدوث تلك الواقعة؟

ج : اللى حصل انا قولته كله في التحقيق قبل كدة وان الشخص اللي مسكني وشدني بقوة من جنبي وقرصني اثناء احيائي لحفل الزفاف في 2024/6/7 بفندق جي دبليو ماريوت التجمع الأول ولما حسيت انه بيعتدى عليا قمت بضربه بايدي وانا مش عارف الضربة جاتله فين الا لما الفيديو نزل على مواقع التواصل الاجتماعي وشوفت الضربة جت علي وشه ودا كان رد فعل طبيعي علشان مسكنى بقوة من جنبي وهو اللى استفزني بطريقته بعد ما أتصور معايا هو اللي بدأ بالتعدى عليا الأول و السبب في اني انهي فقرتي في حفل الزفاف عشان اتسببلي في إيذاء بدني من انه قام بامساكي من جنبي بقوة و قرصني وقام بالتشهير بيا على مواقع التواصل الاجتماعي وقمت بإبلاغ المحامي بتحرير محضر ضده ودا كل اللي حصل.

س : متى وأين حدث ذلك؟

ج : الواقعة حصلت بتاريخ 2024/6/7 بفندق جي دبليو ماريوت التجمع الأول.

س : ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟

ج : انا كنت بقوم باحياء حفل زفاف بالفندق.

س : أمام من حدث ذلك ؟

ج : أمام المدعويين لحفل الزفاف .

س :وما هي بادرة تقابلك مع المدعو سعد أسامة سعد حال حدوث تلك الواقعة ؟

ح : انا كنت بقوم باحياء حفل زفاف بفندق جي دبليو ماريوت واتفاجئت بالشخص دا طلب منى انه يتصور معايا.

س : وما هي علاقتك بسالف الذكر وهل من ثمة خلافات بينكما ؟

ج : انا معرفوش ومفيش بينا علاقة.

س : وما قولك فيما قرره وشهد به المدعو سعد أسامة سعد؟

ج : اللي حصل انا قولته في التحقيقات.

س: وما قولك فيما شهد به العميد وائل طه عبد اللطيف رئيس مباحث الفنادق بقطاع السياحة والآثار؟

ح : اللي حصل قولته في التحقيق.

س: وما قولك فيما اضافه سالف الذكر من أن المدعو سعد أسامة سعد هو من بادر في الاقتراب منك لالتقاط صورة تذكارية معك ؟

ج : اللي حصل انا قولته في التحقيقات.

س : انت متهم بان قمت بصفع المجني عليه سعد أسامة سعد عبد العاطى على وجهه دون احداث اصابته على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج : محصلش.

س : هل لديك أقول أخري ؟

ج: لا.