إيلاف من مدريد: بيعت رسالة بخط يد الموسيقار النمساوي فولفغانغ أماديوس موزارت تعود إلى عام 1783 في مزاد عبر الإنترنت لمزايد أوروبي مقابل 440 ألف يورو.

وقالت دار المزادات العالمية "أوتوغراف أوكشنز أوروبا"، ومقرها في ملقة بجنوب إسبانيا، الجمعة، إن سعر بيع الرسالة تجاوز بكثير السعر الأولي البالغ 100 ألف يورو، مشيرة إلى أن الرسالة جذبت اهتماما كبيرا أيضا من مزايدين من الولايات المتحدة وآسيا.

وأوضحت أن رسالة الموسيقار النمساوي إلى الناشر الفرنسي المولود في ألمانيا جان جورج سيبر، المكتوبة بالألمانية، كانت تعتبر مفقودة خلال سنوات طويلة. وتم العثور عليها لاحقا في أرشيف عائلي.

ويرى بعض الباحثين أن الرسالة تحتوي على أول مؤشرات على رباعيات موزارت الشهيرة "هايدن".