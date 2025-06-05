إيلاف من الرياض: أعلنت اللجنة المنظمة لـ"جائزة الدانة للدراما 2025" أن مجموعة MBC ستكون الراعي الإعلامي الرسمي للدورة الثانية من الجائزة، التي تُنظمها وزارة الإعلام البحرينية بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، وتُقام برعاية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وأكدت اللجنة أن استمرار رعاية مجموعة MBC للعام الثاني على التوالي يعكس نجاح الشراكة ويعبر عن التقدير المتزايد الذي تحظى به الجائزة في المشهد الفني الخليجي والعربي. وأضافت أن هذه الرعاية تُعدّ "إضافة نوعية تسهم في تسليط الضوء على الجائزة وتعزيز انتشارها الإعلامي"، بما يوسّع من دائرة الاهتمام محليًا وعربيًا.

ترشيحات الدورة الثانية

في السياق ذاته، كشفت اللجنة عن القائمة النهائية للأعمال الدرامية المرشحة للفوز في عشر فئات رئيسية، من بينها: أفضل مسلسل اجتماعي، أفضل ممثل وممثلة، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل وجه صاعد، وأفضل مخرج، بالإضافة إلى فئات أفضل مؤثرات بصرية، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل ممثل طفل، وأفضل نص درامي.

وحاز مسلسل "شارع الأعشى" على العدد الأكبر من الترشيحات، وبرز إلى جانبه كل من "يوميات رجل عانس"، "وحوش"، و"عابر سبيل".

تفاصيل الفئات والمرشحين

- أفضل مسلسل اجتماعي: "شارع الأعشى"، "عابر سبيل"، "وحوش"

- أفضل مسلسل كوميدي: "يوميات رجل عانس"، "أفاكر أمي"، "الباء تحت نقطة"

- أفضل ممثل: خالد صقر (شارع الأعشى)، إبراهيم الحجاج (يوميات رجل عانس)، عبدالله بوشهري (عابر سبيل)

- أفضل ممثلة: إلهام علي (شارع الأعشى)، فاطمة الصفي (أم 44)، ليلى عبدالله (عابر سبيل)

- أفضل وجه صاعد: باسم الصلي، أحمد سعيد، عبدالرحمن بن نافع، آلاء سالم، لمى عبدالوهاب، حنين حامد

- أفضل موسيقى تصويرية: رضوان نصري (شارع الأعشى)، وسام يسري (سدف)، نواف الجمعان (ليالي الشميسي)

- أفضل نص: فريد سترايدوم (سكواد)، بدرية البشر (شارع الأعشى)، فيصل البلوشي (وحوش)

- أفضل إخراج: أحمد كاتيكسيز، جول ساريالتن، فيدات أزديمير (شارع الأعشى)، الأسعد الوسلاتي (ألبوم الجزء الثاني)، محمد أنور (سدف)

- أفضل ممثل طفل: حلم السعدي (فضة)، محمود الموسوي (عابر سبيل)، شوق عبدالله (سدف)

- أفضل مؤثرات بصرية: جاسم بوحجي (سكواد)، خالد بن يونس (كائنات)، كريم النادي (عابر سبيل)

لجنة تحكيم ومعايير احترافية

أوضحت اللجنة أن تقييم الأعمال يتم عبر لجنة تحكيم تضم مجموعة من النقاد والخبراء المتخصصين في الدراما الخليجية والعربية، مشيرة إلى أن المعايير المعتمدة تشمل جودة النص وأصالته، البناء الدرامي، الإبداع الإخراجي، تكامل المؤثرات البصرية، والموسيقى التصويرية، إضافة إلى أداء الممثلين وتجسيدهم للشخصيات.

كما تتيح الجائزة للجمهور المشاركة في اختيار الفائزين في ثلاث فئات من خلال التصويت الإلكتروني، وهي: أفضل مسلسل، أفضل ممثل، وأفضل ممثلة.

فعالية ضمن مهرجان خليجي

تُقام جائزة "الدانة للدراما 2025" ضمن فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون. ومن المنتظر أن يشهد الحفل الختامي حضورًا واسعًا لنجوم وصنّاع الدراما، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام من داخل البحرين وخارجها.