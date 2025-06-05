إيلاف من الرياض: طرحت منصة "يانغو بلاي" فيلم "سيكو سيكو" للعرض الرقمي خلال عطلة عيد الأضحى، بالتزامن مع استمرار عروضه في دور السينما داخل مصر وعدد من دول الخليج، في خطوة تأتي بعد تسجيله إيرادات مرتفعة جعلته ضمن قائمة أعلى الأفلام دخلاً في تاريخ السينما المصرية.

وبحسب بيانات موزعين محليين، تجاوزت إيرادات الفيلم 181 مليون جنيه مصري، إلى جانب 3.5 مليون ريال سعودي خلال فترة عرض امتدت إلى ثمانية أسابيع. ويحتل "سيكو سيكو" بذلك المركز الثاني في ترتيب الأفلام المصرية من حيث العائدات.

الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويضم في بطولته مجموعة من الممثلين الشباب، أبرزهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، كما يظهر في أدوار ضيوف الشرف كل من باسم سمرة وخالد الصاوي.

وتتناول الحبكة قصة شابين يواجهان تحوّلاً مفاجئًا في مسار حياتهما. الأول يعمل في شركة شحن، والثاني يقضي معظم وقته في الألعاب الإلكترونية. يجدان نفسيهما في موقف غير متوقع يدفعهما إلى سلسلة من التحديات والمواقف المعقدة، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث ضمن قالب درامي يمزج بين التشويق والعنصر الكوميدي.

يحظى كل من عصام عمر وطه دسوقي بحضور لافت هذا العام، بعد مشاركتهما في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي "ولاد الشمس" و"نص الشعب اسمه محمد"، وهما عملان أثارا تفاعلًا نقديًا واسعًا وناقشا قضايا اجتماعية معاصرة بلغة شبابية.

الطرح الرقمي للفيلم عبر "يانغو بلاي" يشمل مناطق متعددة من الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر ودول خليجية، ويمثّل جزءًا من نمط التوزيع المزدوج الذي بات شائعًا لدى بعض المنصات في المنطقة. كما أُعلن عن إتاحة فترة مشاهدة مجانية لمدة 90 يومًا للمستخدمين الجدد، وفق ما ورد في بيان المنصة.

وتُصنَّف "يانغو بلاي" ضمن التطبيقات التي توسّع حضورها في سوق المحتوى العربي، من خلال إنتاجات مشتركة وعروض حصرية لمجموعة من الأفلام والمسلسلات. ولم تُعلن الجهة المنتجة للفيلم عن موعد نهاية عرضه السينمائي حتى الآن.