إيلاف من برلين: خرجت جوليا جوين لاعبة وسط بايرن ميونخ وقائدة المنتخب الألماني للسيدات عن صمتها لتكشف عن جانب مظلم من تجربتها المهنية حيث تواجه تحرشا إلكترونيا يوميا وضغوطا للتفريط بخصوصيتها.

في تصريح جريء فتحت جوليا جوين قلبها لتروي تفاصيل مؤلمة تتعرض لها بشكل يومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتلقى باستمرار صورا فاضحة من حسابات مجهولة، واصفة ذلك بأنه تحرش غير مقبول.

وجاءت هذه التصريحات خلال فعالية إطلاق سيرتها الذاتية الجديدة بعنوان "اكتب قصتك بنفسك"، والتي تروي فيها التحديات التي تواجهها كامرأة في عالم رياضي لا يزال مشبعا بالصورة النمطية حول النساء.

وقالت جوين، البالغة 25 عاما:"صندوق الوارد الخاص بي على إنستغرام يمتلئ يوميا برسائل وصور خادشة، وغالبا ما تكون من حسابات مجهولة. أتعامل معها بالإبلاغ والحذف، لكن تكرارها يرهقني نفسيا."

ورغم متابعتها من أكثر من 638 ألف شخص على "إنستغرام"، رفضت جوين عروضا متكررة من إحدى المجلات الخاصة بالبالغين، والتي كانت ترغب في ضمها إلى قائمة من الرياضيات اللواتي ظهرن سابقا على غلافها في لقطات مثيرة.

وفي هذا السياق علقت:"لا أنكر أن صور المجلة ذات طابع جمالي، لكن هذا لا يمثلني. لا أمانع نشر صورة شخصية لي بملابس السباحة في حسابي الخاص، لكن أن يتم استخدام جسدي للترويج التجاري فهذا خارج حدودي".

وأكدت جوين تمسكها بهويتها كرياضية أولا، موضحة أنها تسعى لأن تُعرف بإنجازاتها داخل الملعب لا خارجه، وبأنها تريد رسم مسار مهني يحترم قدراتها دون الحاجة إلى تسويق نفسها بناء على المظهر فقط.

يُذكر أن جوليا جوين انضمت إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2019، وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية في ألمانيا، وتستعد حاليا لقيادة منتخب بلادها في بطولة أمم أوروبا المقبلة هذا الصيف.

ومن الجدير بالذكر أن قضية تصوير لاعبات كرة القدم الألمانيات لمجلة البالغين ليست جديدة، حيث أثارت جدلا واسعا عام 2011 بعد ظهور خمس لاعبات من منتخب ألمانيا تحت 20 عاما في عدد خاص، بهدف تحدي الصور النمطية، وهو ما لا تزال تبعاته تثير النقاش في الأوساط الرياضية والإعلامية.



