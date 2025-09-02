"لن يبقى قريباً أحد لينقل ما يحدث" هذا الاقتباس جزء من رسالة بثتها مؤسسات إعلامية دولية في حملة تشارك فيها، الاثنين، للتنديد بقتل إسرائيل عدداً كبيراً من الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

الحملة التي تأتي بمبادرة من منظمتي "مراسلون بلا حدود" و"آفاز" غير الحكوميتين، تنظم "للمرة الأولى في التاريخ الحديث" بمشاركة أكثر من 250 وسيلة إعلامية من قرابة 70 بلداً.

وعبرت هذه الوسائل عن تضامنها مع الصحفيين القتلى سواء بشريط أسود على الصفحة الأولى، ورسالة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، أو بافتتاحيات ومقالات رأي.

وتقول لجنة حماية الصحفيين الدولية إن 191 صحفياً قتلوا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بين عامي 2023 و2025، غالبيتهم فلسطينيون في قطاع غزة.

من هم أبرز الصحفيين الذين قُتلوا في حرب غزة منذ عام 2024؟

كيف تفاعلت وسائل الإعلام المشاركة؟

واستخدمت وسائل إعلام، رسالة موحدة، عُرضت على خلفية سوداء على الصفحات الأولى لصحف مثل لومانيتيه في فرنسا، وبوبليكو في البرتغال، ولا ليبر في بلجيكا ومؤسسة أريج للتحقيقات الاستقصائية، تقول "بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحفيين في غزة، لن يبقى قريباً أحد لينقل ما يحدث".

وعرض موقع الجزيرة الإلكتروني باللغة الإنجليزية على صفحته الأولى مقطعاً مصوراً تجاوزت مدته 5 دقائق، يتضمن أسماء صحفيين فلسطينيين قتلوا في غزة، بعضهم كان يعمل مع المؤسسة القطرية، التي فقدت عدداً من مراسليها في القطاع على خلفية الحرب.

وقالت الجزيرة "إسرائيل تقتل الصحفيين"، داعية إلى "إبقاء أصواتهم".

ونشر موقع ميديابارت الإلكتروني وموقع صحيفة لا كروا الإلكتروني مقالا خُصص للحملة.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، "تندد هذه المنظمات وهيئات التحرير بالجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الصحافيين الفلسطينيين دون عقاب، وتدعو إلى حمايتهم وإجلائهم على نحو عاجل، وتطالب بالسماح بدخول الصحافة الدولية إلى القطاع باستقلالية".

وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الصحافة، أنها رفعت أربعة شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" ضد الصحفيين في قطاع غزة على مدار الاثنين وعشرين شهراً الماضية.

وقال المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، تيبو بروتان، إن "الحرب لسيت ضد غزة فحسب بل ضد الصحافة. يُستهدف الصحفيون ويقتلون وتشوه سمعتهم".

وتساءل بروتان، في بيان عبر موقع المنظمة الإلكتروني، "بدون (الصحفيين) من سينبهنا إلى المجاعة؟ من سيكشف جرائم الحرب؟ من سيظهر لنا الإبادة الجماعية؟".

من جانبه، قال مدير الحملات في منظمة "آفاز"، أندرو ليغون، إن "من الواضح جداً أن غزة تُحوّل إلى مقبرة للصحفيين لسبب وجيه"، متهماً "الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بمحاولة إنهاء عملها سراً، بعيداً عن رقابة الصحافة".

"إذا أُسكت آخر الشهود، فلن يتوقف القتل - بل سيمضي بدون أن يراه أحد"، وفق ليغون في بيان قال فيه "لهذا السبب، نتحد مع غرف الأخبار حول العالم اليوم لنقول ‘لا يمكننا، ولن نسمح بحدوث ذلك‘".

أما الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، فقال إن الصحفيين في غزة "خاطروا بكل شيء لينقلوا الحقيقة للعالم، ودفعوا حياتهم ثمن ذلك"، مشيراً إلى أن "حق الجمهور في المعرفة تضرر بشدة نتيجة الحرب".

إرهاق وجوع ورعب: هكذا يعيش ويعمل الصحفيون في غزة

PA Media وقفة تضامنية لصحفيين في دبلن تضامناً مع زملائهم في غزة في 27 أغسطس/آب 2025

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعربت وكالات أنباء دولية، بينها بي بي سي ورويترز وأسوشيتد برس وفرانس برس، عن "قلقها العميق" إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها الصحفيون العاملون في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب.

منذ بداية الحرب، لم يُسمح للصحافة الدولية بالعمل بحرية في الأراضي الفلسطينية. ودخلت قلة مختارة من وسائل الإعلام قطاع غزة، برفقة الجيش الإسرائيلي، وخضعت تقاريرها لرقابة عسكرية صارمة، وفق وكالة فرانس برس.

والشهر الماضي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أعطى أوامره للجيش للسماح لمزيد من الصحفيين الأجانب بدخول القطاع.

وتأتي الحملة التي تشارك فيها أيضا صحيفة "لوريان لو جور" (لبنان)، و"ذا إنترسبت" (مؤسسة إعلامية استقصائية أمريكية)، وصحيفة "دي تاغس تسايتونغ" (ألمانيا)، بعد أسبوع من ضربات إسرائيلية أودت بعشرين شخصا بينهم خمسة صحافيين في مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع.

ووثّقت بي بي سي مقاطع مصورة تُظهر غارتين إسرائيليتين على مستشفى ناصر. وقال فريق بي بي سي لتقصي الحقائق إن أحد هذه المقاطع، صُور عبر بث مباشر على قناة الغد، أظهر عدداً من رجال الطوارئ وهم يهبون لنجدة ضحايا الغارة الأولى بالقرب من الطابق العلوي من مستشفى ناصر، بينما يلتقط عدد من الصحفيين في الخلفية المشهد.

وقال الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت كاميرا تابعة لحماس في الضربتين اللتين نفذتا على مستشفى ناصر.

في حين، دعت لجنة حماية الصحفيين إلى إجراء "تحقيق شامل".

ماذا قالت حماس وإسرائيل عن الحملة؟

وعلق القيادي في حركة حماس، عزت الرشق، على الحملة، قائلاً إنها تشكل "فضحاً لسياسة الاحتلال الإجرامية في استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين، ومحاولاته الممنهجة للنيل من الإعلام والسردية الفلسطينية، بهدف تغييب حقيقة جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها بحق شعبنا في قطاع غزّة".

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مبادرة "مراسلون بلا حدود"، أنها "منحازة" ضد إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان، "عندما تختار 150 وسيلة إعلامية، بشكل متزامن، التوقف عن نقل الأخبار، وإلقاء قيم الصحافة وتعددية الآراء في سلة المهملات، وتنشر بياناً سياسياً موحداً مُعداً مسبقاً ضد إسرائيل، فإن ذلك يوضح الانحياز الكبير ضد إسرائيل في وسائل الإعلام العالمية".