إيلاف من القاهرة: تتواصل فصول العلاقة بين الفنانة دينا الشربيني والفنان كريم محمود عبد العزيز، حيث يتردد أن هذه العلاقة تسببت في طلاقه من زوجته آن الرفاعي بعد زواج دام 14 عاماً، وتسابقت صفحات وحسابات السوشيال ميديا في مصر والعالم العربي في اتهام دينا الشربيني بأنها "خرابة البيوت وخاطفة المتزوجين"، في إشارة إلى علاقاتها وارتباطها دائماً برجال لديهم استقرار أسري.

فقد حررت الفنانة دينا الشربيني توكيلا لمحام معروف لإقامة دعوى قضائية ضد عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بالسب والقذف والتشهير، وذلك على خلفية شائعات انتشرت مؤخرًا حول حياتها الشخصية.

علمت مصارد محلية مصرية أن دينا الشربيني لجأت إلى محامٍ شهير لرفع دعوى قضائية ضد صفحات السوشيال ميديا التي تداولت شائعات زعمت تورطها في انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن زوجته آن الرفاعي، وهو ما نفاه الفنان نفياً قاطعًا، مؤكدًا: "لا أساس لها من الصحة"، وموضحًا أن حياته الشخصية لا علاقة لها بأي أطراف أخرى، بعد أن طلق زوجته عبر السوشيال ميديا، وهو أمر أثار جدلاً مما استدعى تدخل بعض رجال الدين في مصر لإصدار فتوى بجواز وقوع الطلاق فعلياً إذا كتب الزوج عبر منصة من منصات السوشيال ميديا أنه طلق زوجته.

صدمة طلاق كريم وآن

يأتي ذلك في وقت شهد فيه طلاق كريم محمود عبدالعزيز وزوجته آن الرفاعي صدمة بين المتابعين على منصات التواصل، حيث اختلفت الآراء حول الانفصال، وتسبب انتهاء الزواج الذي استمر لمدة 14 عامًا في حالة من الحزن والغضب لدى الجمهور.

وكان الفنان كريم محمود عبدالعزيز قد أعلن خبر الطلاق عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا قائلاً: "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير، مهما حصل ستظل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنوات كثيرة أن تستمر الحياة وفشلنا، وده لا يعني أبدًا أن هناك من يعيبه شيء، لكن هناك علاقات كثيرة تنتهي لأن ربنا كاتبها هكذا، وتختتم بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

آن الرفاعي تكشف تفاصيل الطلاق

في سياق متصل، كشفت مصممة الأزياء المصرية، آن الرفاعي، عن تفاصيل انفصالها عن الفنان كريم محمود عبدالعزيز، موضحة أنها علمت بقرار الطلاق من خلال "ستوري" على حسابه في إنستغرام بعد 14 عامًا من الزواج.

وأضافت آن الرفاعي في أول تعليق لها بعد الإعلان: "الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرًا حفاظًا على بيتي وأسرتي، على أساس إن البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على إنستغرام بعد 14 سنة زواج، بدون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون، شكرًا على التقدير والاحترام، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

وأوضحت آن أنها فضلت الصمت طوال الفترة الماضية احترامًا لعلاقتها الزوجية التي استمرت 14 عامًا، مؤكدة أنها لم تتوقع أن تتلقى خبر الطلاق بهذه الطريقة عبر منشور إلكتروني، دون أي إخطار رسمي أو تواصل مباشر.

هل هي مجرد مصادفة؟

عبر منصة إكس X كتب أحد المتابعين للأحداث والعلاقات في الوسط الفني:"دينا الشربيني عملت اغنية مع عمرو دياب بعدها طلق مراته، عملت فيلم مع تامر حسني بعد الفيلم طلق مراته، عملت مسلسل مع شريف سلامة طلق مراته، عملت فيلم كريم محمود عبد العزيز طلق مراته"

وانتشرت هذه التغريدة انتشاراً واسعاً، دون التحقق من دقة كل ما جاء بها واقعياً، إلا أن غالبية التعليقات اتهمت دينا الشربيني بأنها لديها ميول للزواج من رجال لديهم استقرار عائلي، فيما رد البعض الآخر أن الرجل حينما يتخذ قرار الانفصال عن زوجته فإنه يتخذه بكامل وعيه وإرادته ومن ثم يجب القاء اللوم عليه أكثر من اتهام الزوجة الجديدة، أو طرف العلاقة الثاني بأنها تسببت في هدم استقرار عائلة.