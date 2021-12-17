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إيلاف: إذا كنت من مدمني "الكافيين" اليك طريقة عمل "كعكة القهوة الفورية" اللذيذة.

المقادير:

• 150 جرام سكر ناعم

• 150 جرام زبدة

• 3 بيضات

• 150 غ دقيق ذاتي التخمير

• 1 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

• 1 ملعقة كبيرة ماء ساخن

• 1 ملعقة كبيرة قهوة فورية (أضيفي المزيد إذا كنت تريدينها قوية)

• للكريمة

• 225 جرام سكر بودرة

• 100 جرام زبدة

• 1 1/2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير

• 1 ملعقة كبيرة ماء ساخن.

طريقة عمل الكعكة

• سخني الفرن على 160 درجة مئوية.

• إدهني صينية فرن متوسطة / كبيرة.

•أضيفي السكر والزبدة إلى وعاء واخفقيهم حتى يصبح الخليط رقيقًا جدًا بقوام كريمي.

• اخفقي البيض في كوب بواسطة شوكة ثم أضيفيه تدريجياً إلى الخليط مع ملعقة كبيرة من الدقيق في كل مرة (تأكدي من عدم استخدام كل الدقيق دفعة واحدة).

• اضيفي باقي الدقيق والبيكنج بودر إلى الخليط وقلبيه برفق.

• قومي بإذابة القهوة في الماء المغلي وأضيفيها إلى الخليط.

• ضعي الخليط في صينية الفرن واخبزيه لمدة 30 دقيقة.

طريقة عمل الكريمة

• في هذه الأثناء تُخفق الزبدة والسكر البودرة حتى تصبح خفيفة ورقيقة.

• قومي بإذابة القهوة في الماء المغلي، وتأكدي من عدم إضافة الكثير من الماء وإلا ستصبح الكريمة سائلة.

• أضيفي القهوة المذابة إلى الزبدة والسكر البودرة.

• اخفقيها واتركيها في الثلاجة حتى تنضج الكعكة.

• اتركيها لتبرد تمامًا ووزعي الكريمة لتزيينها. (يمكن قص الكعكة الى نصفين ووضع طبقة من الكريمة في المنتصف)

تقدم مع كوب من الاسبريسو ....!