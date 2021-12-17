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إيلاف: إذا كنت من مدمني "الكافيين" اليك طريقة عمل "كعكة القهوة الفورية" اللذيذة.
المقادير:
• 150 جرام سكر ناعم
• 150 جرام زبدة
• 3 بيضات
• 150 غ دقيق ذاتي التخمير
• 1 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
• 1 ملعقة كبيرة ماء ساخن
• 1 ملعقة كبيرة قهوة فورية (أضيفي المزيد إذا كنت تريدينها قوية)
• للكريمة
• 225 جرام سكر بودرة
• 100 جرام زبدة
• 1 1/2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير
• 1 ملعقة كبيرة ماء ساخن.
طريقة عمل الكعكة
• سخني الفرن على 160 درجة مئوية.
• إدهني صينية فرن متوسطة / كبيرة.
•أضيفي السكر والزبدة إلى وعاء واخفقيهم حتى يصبح الخليط رقيقًا جدًا بقوام كريمي.
• اخفقي البيض في كوب بواسطة شوكة ثم أضيفيه تدريجياً إلى الخليط مع ملعقة كبيرة من الدقيق في كل مرة (تأكدي من عدم استخدام كل الدقيق دفعة واحدة).
• اضيفي باقي الدقيق والبيكنج بودر إلى الخليط وقلبيه برفق.
• قومي بإذابة القهوة في الماء المغلي وأضيفيها إلى الخليط.
• ضعي الخليط في صينية الفرن واخبزيه لمدة 30 دقيقة.
طريقة عمل الكريمة
• في هذه الأثناء تُخفق الزبدة والسكر البودرة حتى تصبح خفيفة ورقيقة.
• قومي بإذابة القهوة في الماء المغلي، وتأكدي من عدم إضافة الكثير من الماء وإلا ستصبح الكريمة سائلة.
• أضيفي القهوة المذابة إلى الزبدة والسكر البودرة.
• اخفقيها واتركيها في الثلاجة حتى تنضج الكعكة.
• اتركيها لتبرد تمامًا ووزعي الكريمة لتزيينها. (يمكن قص الكعكة الى نصفين ووضع طبقة من الكريمة في المنتصف)
تقدم مع كوب من الاسبريسو ....!
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