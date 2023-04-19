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في اليوم ما قبل الأخير في رمضان الكريم، عودة سريعة إلى الأساسيات. إفطارنا اليوم مؤلف من كبة البطاطس باللحم المفروم، وورق العنب (أو ورق الدوالي) المطهو بالزيت، وكيكة البندق المنزلية اللذيذة بكريمة الزبدة.

كبة البطاطس

المكونات والمقادير

كيلوغرام من البطاطس

كوب من البقسماط (الكعك المطحون)

بيضة واحدة

نصف كوب من اللبن الحليب

نصف كوب من الزبدة السائلة والقليل من الزبدة الجامدة

ملح بحسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من البهار الأبيض

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم

بصلة مقطعة مكعبات صغيرة

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو

ربع ملعقة صغيرة من القرفة

ربع كوب من الصنوبر المقلي

طريقة التحضير

نسلق حبات البطاطس ونهرسها، ثم نضيف إليها البيضة والملح والفلفل الأبيض والفلفل الأسود والحليب والزبدة و3 أرباع الكوب من البقسماط (الكعك المطحون)

نعجن الخليط حتى نحصل على عجينة متماسكة

في قدر على النار، نقلي الصنوبر في الزيت النباتي ونضعه جانبا، ثم نقلي البصل حتى يذبل

نضيف اللحم المفروم، ثم الملح والتوابل

نحرك اللحم دائما بملعقة خشبية، على أن تكون النار حامية دائماً حتى لا تخرج عصارة اللحم

نضيف الصنوبر ثم ننتظر ليبرد اللحم

في صينية عير لاصقة، ندهن القعر بالزيت النباتي

نقسم عجينة البطاطس قسمين، ونمد القسم الاول في قعر الصينية مع تبليل اليدين بالزيت دائمًا

نوزع حشوة اللحم فوق طبقة البطاطا ثم نمد فوقها القسم الثاني من عجينة البطاطس ونسوي سطحها جيدا

نرش الباقي من البقسماط فوق العجينة

نقطع العجينة في الصينية معينات أو مربعات ونوزع بعض قطع الزبدة على سطحها

نخبز في فرن محمى مسبقا بين 20 و25 دقيقة، أو حتى يصير لون العجينة أشقر

تقدم ساخنة مع أي نوع من السلطة



ورق العنب بالزيت

المكونات والمقادير

نصف كيلوغرام من ورق العنب الطازج

كوبان من الأرز المصري

كوب من البقدونس المفروم

نصف كوب من النعناع المفروم

بصلتان كبيرتان مقطعتان مكعبات صغيرة

كوب ونصف من الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة

عصير 3 ليمونات

نصف كوب من زيت الزيتون

جزرتان مقطعتان دوائر

حبتان إلى 3 حبات من البطاطس المقشرة والمقطعة شرائح دائرية

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

نغسل أوراق العنب بالماء جيدا ثم نسلقها بالماء المغلي ثوانٍ قليلة على الوجهين

في وعاء عميق، نخلط البقدونس والنعناع والطماطم والبصل والأرز وعصير الليمون والملح

في قدر، نصف شرائح البطاطا وفوقها شرائح الجزر

نحشو ورق العنب بالخليط بوضع مقدار ملعقة طعام على الوجه الخشن من الورقة ونلفها اسطوانة بإحكام

نرصف ورق العنب المحشو فوق البطاطس والجزر

نصفي عصارة الحشوة فوق ورق العنب

نضع طبقاً ثقيلاً فوق ورق العنب مع الضغط ثم نضيف الملح بحسب الرغبة

نضيف الماء حتى يبلغ ارتفاعه اصبعين تقريباً فوق الطبق الثقيل

نترك ورق العنب حتى ينضج على نار هادئة جدا ساعتين

نضيف عصير ليمونة او ليمونتين بحسب الرغبة

نرفع القدر عن النار حتى تبرد ونقلب محتوتها فوق طبق التقديم لنحصل على قالب متماسك

نزينه بأوراق النعناع الأخضر وشرائح الليمون

يمكن اضافة دبس الرمان الى الحشوة بحسب الذوق



كيكة البندق

المكونات والمقادير

ثلاثة أرباع الكوب من الدقيق

بندق مكسر ومحمص بحسب الحاجة

6 من صفار البيض

6 من بياض البيض

نصف كوب من السكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة من بشر ليمون

كوب من رقائق اللوز المحمص

كريما الزبدة

3 بيضات كاملة

300 غرام من السكر

300 غرام من زبدة بحرارة الغرفة

نصف كوب من الماء

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة التحضير