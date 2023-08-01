إيلاف: تشتهر جبنة حلوم الشهيرة بقوامها الفريد ونقطة انصهارها العالية ونكهتها الخفيفة والمالحة.

مصدرها قبرص، وهي مصنوعة تقليدياً من مزيج من حليب الماعز والأغنام أو حليب البقر.

تتميز بقوام مطاطي، مما يجعلها مثالية للشوي أو القلي دون أن تفقد شكلها.

في المطبخ يمكن استخدام جبنة الحلوم في السلطات أو السندويشات أو كمقبلات لذيذة عند قليها وتقديمها مع العسل والأعشاب.

الباربكيو: الحلوم قوية بما يكفي لتحمل الطهي على الفحم. جرب وضع الجبن في أسياخ لأنها تميل إلى الالتصاق. يعمل تقطيع الجبن إلى أعواد طويلة بشكل جيد مما يتيح تقليبها بسهولة.



الحلو: الحلوم المالح والبطيخ الحلو والمقرمش لا ينبغي الاستهانة بهما. جرب خلط الاثنين ببعض الخيار والنعناع. لذيذ.



المقلية: عند قليه بخليط بسيط (أو فتات الخبز الياباني البانكو) جبن الحلوم هو متعة حقيقية للجمهور ؛ يقدم مع توابل الزعتر وزبادي الهريسة المبرد ، هذه القضمات التي تسبب الإدمان سهلة التحضير.

سلطة جبن حلوم مع الكيل



كيس واحد من الكيل (الكرنب) المنظف والمقطع إلى شرائح

5 جزر

250 جرام جبنة حلوم

1/2 حبة رمان

3/4 ديسيلتر من بذور السمسم

صلصة الخردل بالعسل: 1 ملعقة كبيرة خردل ديجون ، 1 ملعقة كبيرة عسل ، 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون ، عصير نصف ليمونة ، ملح وفلفل حسب الرغبة

يقشر ويقطّع الجزر إلى قطع صغيرة. يقلى على نار متوسطة مع قليل من زيت الزيتون ورش الملح.

نضيف بذور السمسم ونحمصها قليلا ثم ترفع عن النار. تمزج مكونات الصلصة. تخلط الصلصة مع الكيل حتى يذبل قليلاً. تقلى شرائح الحلوم في القليل من زيت الزيتون. الآن نضيف الجزر والسمسم والرمان والحلوم مع الكيل لتصبح جاهزة للتقديم.