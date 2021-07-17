قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: لا زال التفاعل مستمراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الممثلة المصرية حلا شيحة وأزمتها مع الفنان تامر حسني بسبب طرح أغنية "بحبك" متضمنة مشاهد رومانسية من فيلم "مش أنا".

فبعد أن نشرت حلا شيحة منشورا عبر حسابها على إنستغرام تعلق فيه على تداول مقطع غنائي مصور من أغنية "بحبك" من فيلم "مش أنا" والذي أعلنت "تبرؤها منه".

وعبرت شيحة عن تفاجئها "من نشر الفيديو في أيام ذي الحجة" وقالت إنها بكت عندما رأت الفيديو المصنوع من مشاهد متفرقة من فيلم "مش أنا" خاصة بعد طلبات تتعلق بالفيلم طلبتها من حسني الصيف الماضي.

وكتبت شيحة في منشورها: "أنا على علم ومتأكدة من أن زملائي في داخلهم خير ولكن للأسف فتنة الشهرة والنجاح لا تدعنا نرى ونقيس الأمور بشكل صحيح".

وقالت شيحة إنها "تابت" من هذه المشاهد وذكّرت تامر بفيديو لمقابلة قديمة له يقول فيها إنه "يخاف أن يموت وهو مطرب".

تامر حسني يرد

ورد تامر حسني عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي على ما كتبته شيحة، ووصف المفردات التي استخدمتها بـ"غير الموفقة" ورأى أن فيها "تجريحا واتهامات باطلة".

ونفى حسني أنه وعد شيحة بعدم نشر المقطع، وأوضح أنه "وعدها بإزالة مشاهد أخرى كانت قد طلبت منه حذفها وشكرته على ذلك".

وقال حسني: "إن أردت تذكر المشاهد التي أزيلت، رجاء اذهبي لرؤيتها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو اتصلي به يرسلها لك، جميعها متوفرة".

وقد بدأ عرض فيلم "مش أنا" في دور السينما منذ نحو ثلاثة أسابيع، وهذا ما أثار تعجب كثيرين، من ضمنهم تامر حسني، حول امتعاض حلا شيحة الآن.

وقال حسني: "هو بالنسبة لك الحرام أننا نضع الكليب على اليوتيوب فقط!! إنما الكليب يعرض في داخل السينمات أمر عادي" .

الأب مستاء

أبدى الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا، استياءه من تصريحات ابنته قائلا: "هذا الكلام لا يصح". كما علق أنه "كان من الأجدر أن تعاتب الممثلة المصرية حسني عبر الهاتف".

نقابة المهن التمثيلية: نرفض العودة الى الوراء

كما نشر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بيانا عبر فيسبوك يعلن فيه "رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة".

كما وصف المجلس خروج بعض الفنانين من دائرة الفن بـ"تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية".

الداعية الزوج في مرمى نار مخرجة العمل

وقد عبر الداعية معز مسعود، في منشور على إنستغرام، عن دعمه لزوجته شيحة، التي وصفها بالشُجاعة، قائلا: "رحلتنا واحدة".

وكتب مسعود في منشوره أن الحديث ليس عن إلغاء الكليب وإنما نشره "في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا"، في إشارة إلى شهر ذي الحجة وقبيل عيد الأضحى.

وقال إنهم لو كانوا يعرفون أن "الوعد ليس كافيا" لاتخذوا حلولا بديلة.

تصريحات مسعود دفعت سارة وفيق مخرجة فيلم "مش أنا" إلى كتابة منشور عبر فيسبوك ترد فيه على ما قيل.

وكتبت وفيق: "لماذا نزيل مشاهد وبأي حق بعد أن أخذت (حلا شيحة) أجرها عليها؟".

كما أضافت أن "فريق العمل لم يتخذ أي إجراء قانوني بعد امتناع شيحة من تسجيل صوتها للدوبلاج، وهذا أمر يجب شكر فريق الإنتاج عليه"، حسب قول المخرجة.

وقد قوبلت تصريحات حلا شيحة بهجوم لاذع من قبل كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بينهم مشاهير.

ونشر الممثل ماجد الكدواني مقطع فيديو لإحدى أفلامه وكتب: "تامر يرد على حلا شيحة ويقول لها تريدين مني عمل فيديو رومانسي مع من.. ماجد الكدواني!!"

كما نشر الداعية عبدالله رشدي فيديو عبر صفحته على فيسبوك يوجه فيه رسالة لحلا شيحة ويقول لها: "توبتك مرفوضة".

انقسم الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين من يؤيد ما فعلته شيحة ويرى أنها "حرة" في قرارتها وبين من يقول إن ما فعلته يبرز "تذبذبا" في شخصيتها.

وخيمت السخرية أيضا على بعض التغريدات. فنشر البعض صوراً لمشهد من فيلم "مش أنا" تلتقط فيه حلا شيحة سيلفي مع تامر حسني وعليها تعليق "أوعدني فقط أن تمسحها".

كانت شيحة قد نشرت قبل أسبوعين صورة لها مرتدية غطاء على الرأس مع زوجها معز مسعود وكتبت تحتها "أخيرا لقيت التوازن".

كما وضحت أن فيلم "مش أنا" كان قد صور قبل فترة طويلة ولا يمثلها خاصة بعد زواجها.

الجدير بالذكر أيضا أن شيحة كانت محط الأنظار والجدل سابقا عند عودتها للساحة الفنية بعد طلاقها وخلعها النقاب بعد غياب دام 12 سنة.